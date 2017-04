Genitale verminking is strafbare seksuele handeling

Voor het eerst wordt in de VS een arts vervolgd voor het genitaal verminken van twee zevenjarige meisjes, in een kliniek in Detroit, Michigan. Omdat een van de doelen is seks voor vrouwen pijnlijk te maken, geldt genitale verminking als strafbare seksuele handeling, aldus de federale aanklagers.

De EHBO-arts (44) van Indiase komaf wordt ook beschuldigd van samenzwering. De moeders van de meisjes kwamen vanuit Minnesota speciaal naar haar toe gereisd. Hoewel de vrouw alles ontkent, stelt de FBI ook dat zij tussen 2005 en 2007 meerdere andere meisjes verminkt zou hebben.

Juist vorige maand werd een Ethiopische man door de VS uitgezet, nadat hij tien jaar had vastgezeten voor het met een schaar ‘besnijden’ van zijn tweejarig dochtertje in Atlanta.

Wereldwijd zijn 200 miljoen meisjes en vrouwen ‘besneden’, aldus de Verenigde Naties. Ook in Australië en Europese landen als Nederland komt het probleem door migratie vaker dan vroeger voor. Langzaam raakt ook meer bekend over Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, waar volgens een schatting inmiddels de helft van de vrouwen de ingreep zou hebben ondergaan.

De jonge meisjes hebben de arts aangewezen als de dader. Hen was verteld dat ze een ‘meisjesreisje’ maakten en voor buikpijn naar de dokter moesten. Eén meisje getuigde dat ze moest schreeuwen van de pijn en na afloop amper kon lopen. De ouders spreken eufemistisch over ‘reinigen van extra huid’.

In 2013 is de wet die genitale verminking strafbaar stelt uitgebreid met het verbieden van ‘verminking op een vakantiereis’, wanneer ouders hun dochter in het land van oorsprong onder het mes laten gaan.

Sinds 1997 is door toegenomen migratie uit Afrika en Azië het aantal meisjes in de VS dat gevaar loopt, verdrievoudigd tot een half miljoen, stelde het Centrum voor Ziekte Controle en Preventie al in 2012.

'Oversekst'

Het gebeurt volgens de VN nog steeds bij driekwart tot bijna alle meisjes in landen als Somalië, Guinee, Sierra Leone, Mali, Eritrea, Egypte, Soedan, Burkina Faso en Ethiopië.

Egypte heeft het in 2008 strafbaar gesteld, maar dat heeft vooral het effect gehad dat inmiddels gezondheidswerkers driekwart van de genitale verminkingen (specifiek: het uitsnijden van de clitoris) verrichten.

In 2013 bloedde een dertienjarig meisje daar dood in het ziekenhuis

De stilte rond het onderwerp kost levens, stelt de Britse organisatie 28 Too Many die tegen het verschijnsel strijdt, in een nieuw rapport over Egypte. In 2013 bloedde een dertienjarig meisje daar dood in het ziekenhuis. De arts werd uiteindelijk veroordeeld maar zat slechts een paar maanden vast.

Vorig jaar stierf een 17-jarige, in een privé-kliniek. 28 Too Many waarschuwt dat ook dit jaar in Egypte weer vele duizenden meisjes zullen worden verminkt vanwege de mythe dat vrouwen ‘oversekst’ zijn.