Generaal Bobkov (1925-2019) bond de strijd aan met andersdenkende Sovjetburgers

De Russische schrijver Aleksandr Solzjenitsyn mocht dan wereldberoemd zijn en zelfs een Nobelprijs voor literatuur hebben gewonnen, voor Filipp Bobkov was de ex-dissident een man zonder literaire kwaliteiten, ‘volkomen oninteressant’.

Lees verder na de advertentie

Hetzelfde gold voor de dichter Iosif Brodski, die eveneens na zijn vertrek uit de Sovjet-Unie de hoogste literatuurprijs kreeg opgespeld. “Ik heb in hem nooit een groot talent en groot dichter gezien”, hoonde Bobkov in een van zijn schaarse televisie-interviews.

Bobkov zei wel de verbanning te betreuren van atoomgeleerde Sacharov. Die was volgens hem een groot geleerde

Generaal Bobkov speelde een sleutelrol in hun uitzetting, als hoofd van het Vijfde Directoraat van de KGB, de geheime dienst van de Sovjet-Unie. In 1967 opgericht op last van KGB-chef Joeri Andropov, moest het directoraat de strijd aangaan met andersdenkende Sovjetburgers, die naar Andropovs stellige overtuiging door het Westen werden ingezet om het land van binnenuit te ondermijnen. “Er is een groot psychologisch offensief tegen ons aan de gang”, hield Andropov Bobkov voor, toen hij hem vroeg de leiding van het nieuwe KGB-onderdeel op zich te nemen. Bobkov aanvaardde met graagte.

Hij had op dat moment al ruim twintig jaar zijn sporen verdiend in de geheime dienst. Bobkov werd in 1925 geboren in het oosten van Oekraïne, waar hij ook zijn kindertijd doorbracht. In 1941 loog hij over zijn leeftijd om net als zijn vader als vrijwilliger naar het front te kunnen afreizen. Hij raakte ernstig gewond, maar overleefde de oorlog, in tegenstelling tot zijn vader. Na zijn terugkeer ging hij in Leningrad naar de school voor militaire contraspionage.

Staatsveiligheid Met diploma en officiersrang op zak trad hij in 1946 toe tot de geheime dienst. Hij kreeg een kamer in het Moskouse hoofdkwartier van wat toen nog het ministerie voor staatsveiligheid heette, de latere KGB. In de jaren zestig was Bobkov onder meer belast met het toezicht op buitenlandse correspondenten, en in 1961 organiseerde hij de buitenlandse persconferenties van Joeri Gagarin, na diens historische ruimtevlucht. Hij hield schakers en musici nauwlettend in de gaten en in feite iedereen die op wat voor manier ook in contact kwam met buitenlanders. In dissidentenkringen wordt Bobkov vooral herinnerd als de grote kwelgeest die de informele beweging voor burgerrechten in de Sovjet-Unie vanaf eind jaren zestig tot begin jaren tachtig vakkundig de nek omdraaide. Zelf wees hij die aantijgingen hardnekkig van de hand. De KGB had volgens Bobkov niets tegen dissidenten, wel tegen Sovjetburgers die openlijk kwaad spraken van de Sovjetautoriteiten. Zoals de door Bobkov zo verguisde Solzjenitsyn, volgens hem de enige andersdenkende die daadwerkelijk het land is uitgezet, ‘omdat hij ­dingen begon te schrijven die ­tegen de Sovjetmacht gericht waren’. ­Uitzetting leek Bobkov niet meer dan een logisch gevolg van Solzjenitsyns kritiek: “Want waarom zou hij hier nog willen wonen?” Alle overige andersdenkenden die de Sovjet-Unie verlieten of wier staatsburgerschap werd ingetrokken – mensen als Brodski, Vladimir Boekovski, de musicus Mstislav Rostropovitsj en diens vrouw, operazangeres Galina Visjnevskaja – keerden volgens Bobkov hun land ‘uit vrije wil’ de rug toe. Bobkov zei wel de verbanning te betreuren van de dissidente atoomgeleerde Andrej Sacharov naar de Wolgastad Gorki. Sacharov was volgens hem een groot geleerde, maar ‘we moesten hem redden’ van zijn vrouw Jelena Bonner, die onder een hoedje zou spelen met de Amerikanen.