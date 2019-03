Gênant voor Trump: het Amerikaanse handelstekort stijgt naar een recordhoogte

En dat terwijl Trump het terugdringen van dat handelstekort juist tot erezaak heeft verheven. Volgens hem profiteren andere landen van de Amerikaanse markt, terwijl ze hun eigen markten beschermen. Dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de Amerikaanse president, die vorig jaar allerlei tarieven op importen verhoogde en momenteel met China onderhandelt over een nieuw handelsakkoord.

Dat haalt vooralsnog dus nog weinig uit. Amerika importeerde in 2018 voor 621 miljard dollar meer aan spullen dan het exporteerde. In 2017 was het verschil nog ‘slechts’ 552 miljard dollar. Niet alleen steeg de import, ook de export van Amerikaanse­­ producten daalde. Extra vervelend voor Trump is dat het met name het handelstekort met aartsrivaal China is, dat in 2018 zo toenam.

De meeste economen delen Trumps angst voor handelstekorten overigens niet, zeker niet bij een sterke economie als die van de VS. Zijn remedie – importtarieven – is vaak erger dan de kwaal, en kan tot hogere prijzen voor de Amerikaanse consumenten leiden omdat buitenlandse onder­delen en producten duurder worden.

Als de Amerikaanse president niet door zulke argumenten gerustgesteld wordt, kan hij zich troosten met de gedachte dat een deel van de stijging waarschijnlijk wel eenmalig is. Vooral in december nam het handelstekort toe. Eigenlijk zouden op 1 januari van dit jaar nieuwe tarieven­­ op Chinese producten van kracht worden, en dus importeerden veel Amerikaanse bedrijven eind 2018 nog snel wat extra spullen­­, zodat ze tegen oude tarieven een voorraadje aan konden leggen.

De tariefstijging werd uitgesteld, en het is voor de meeste waarnemers op dit moment onduidelijk of en wanneer China en de Verenigde Staten er met elkaar uitkomen voor een nieuw handelsakkoord. trouw