Gênant: Vlaanderen verplicht sticker voor campers maar vergeet ze te maken

De autoriteiten in Vlaanderen hebben geblunderd met een verplichte sticker voor camperbezitters. Die moesten de sticker aanbrengen op stoelen waar inzittenden tijdens het rijden niet op mogen zitten, maar minister Ben Weyts (Mobiliteit) moest woensdag toegeven dat de plaatjes nooit zijn ontworpen.

"Domweg vergeten", erkende de Vlaamse bewindsman in het radioprogramma 'De Inspecteur'. De redactie van dat programma had veel vragen gekregen van camperbezitters. Hun voertuigen kwamen in sommige gevallen niet door de keuring omdat de niet bestaande sticker ontbrak.

Het departement van Weyts had volgens De Inspecteur een instructie uitgevaardigd waarin het verplicht werd gesteld om een sticker te plakken op zitplaatsen zonder veiligheidsgordel. Vervolgens is vergeten de regels daarover verder uit te werken. Daardoor is onder meer onduidelijk hoe het pictogram eruit moet zien.

"Mijn administratie is dat domweg vergeten. Ze is in de fout gegaan", erkende de minister. "Daarom komt er nu een overgangsperiode van 1 jaar. Tot dan vervalt de verplichting".

