Gemoederen raken verhit tijdens Koerdische demonstratie in Amsterdam

Bij de betoging was veel politie aanwezig. Dat bleek nodig, want het was af en toe zeer onrustig. Negen mensen zijn aangehouden wegens mishandeling of openlijke geweldpleging, meldt de politie. Een van hen is opgepakt voor het mishandelen van een agent.

De gemoederen onder de demonstranten raakten verhit toen in de Vijzelstraat een man met een Turkse vlag op de groep afliep. Politie en ook mensen van de ordedienst probeerden de gemoederen tot bedaren te brengen, maar desondanks werden er klappen uitgedeeld. Een taxichauffeur werd belaagd en toen agenten probeerden in te grijpen keerden de demonstranten zich tegen hen. Pas toen een agent zijn pistool pakte en dat omhoog hield, trokken de actievoerders zich terug.

Toen de Koerden tegen IS streden was iedereen tevreden, maar nu zijn de Koerden verraden

De protesten waren gericht tegen het Turkse offensief in de Noord-Syrische regio Afrin. Troepen van president Erdogan willen daarmee voorkomen dat de Koerdische YPG-milities daar de dienst blijven uitmaken.

Turkije beschouwt de Koerdische invloed langs de grens als een bedreiging voor zijn veiligheid. Want Ankara ziet de YPG, die de dienst uitmaakt in de Koerdische enclave, als verlengstuk van de Koerdische PKK waarmee het in eigen land al decennia strijd levert. De PKK staat op de lijst van terroristische organisaties, zowel in Europa als de Verenigde Staten. En dus is een aanval in Syrië gerechtvaardigd, aldus Turkije.

De deelnemers aan de betoging trokken zaterdag van het Amsterdamse stadhuis naar het Museumplein. Deelnemers riepen mensen op druk uit te oefenen op hun politieke leiders om de Turkse president Tayyip Erdogan te stoppen. "Toen de Koerden tegen IS streden was iedereen tevreden, maar nu zijn de Koerden verraden", klonk het. Sommige demonstranten droegen vlaggen bij zich van de PKK en haar leider Abdullah Öcalan, die vastzit in Turkije.

De Federatie Koerden in Nederland zegt tevreden te zijn over de opkomst bij deze demonstratie die volgens de politie op enkele incidenten na goed is verlopen.