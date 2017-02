Gemengde zege van de technologie in het voetbal

Even kwamen de spelers van Feyenoord zondag in de slotfase van het duel Feyenoord-PSV naar scheidsrechter Bas Nijhuis toe om te vragen of de kopbal van Jan-Arie van der Heijden echt niet de doellijn had gepasseerd. Nee, was het antwoord. Pas toen PSV-doelman Jeroen Zoet de bal zelf over de lijn trok, gaf het horloge van Nijhuis aan dat er sprake van een treffer was. Feyenoord juichte en Nijhuis werd vervolgens belaagd door spelers van PSV die vroegen of de leidsman het wel zeker wist. Nijhuis bleef naar zijn horloge wijzen: niet de techniek van voetballers had het duel beslist, maar de techniek van computers.

KNVB tevreden “De waarheid heeft gewonnen”, zegt Bas Ticheler, woordvoerder van de KNVB, een dag nadat doellijntechnologie Feyenoord-PSV in het voordeel van de koploper uit Rotterdam heeft beslist. “Er is voor ons maar een ding belangrijk en dat is dat de arbitrage zo eerlijk mogelijk verloopt.” Er is geen sprake van dat het systeem voor het duel van Ajax tegen Feyenoord tijdelijk naar de Arena verhuist Dat alleen in de Rotterdamse Kuip nu het Hawk-Eye-systeem bij wedstrijden wordt gebruikt en dat er daardoor sprake zou zijn van mogelijke competitievervalsing wuift Ticheler weg. “Voorafgaand aan het seizoen zijn er in overleg met de clubs afspraken gemaakt over wat wij op het gebied van arbitrage allemaal doen. Toen is afgesproken dat het Hawk-Eye-systeem de eerste helft van het seizoen in de Arena zou hangen en de tweede helft in Rotterdam. Iedereen was er van tevoren van op de hoogte en wist dus wat de spelregels zijn.” Volgens de woordvoerder van de voetbalbond is er dan ook geen sprake van dat het systeem voor het duel van Ajax tegen Feyenoord tijdelijk naar de Arena verhuist. “Ik zou bijna zeggen dat dat juist competitievervalsing zou zijn, omdat we dan de regels die we van tevoren hebben afgesproken gaan veranderen. Dat gaat dus niet gebeuren.” Tekst loopt door onder afbeelding Scheidsrechter Nijhuis toont Siem de Jong zijn horloge dat aangeeft: ‘Goal’. © ANP Pro Shots

Alleen voor de rijken Bij Feyenoord-PSV zorgde doellijntechnologie dus voor de beslissing. Maar alle wedstrijden die buiten de Kuip worden gespeeld moeten het zonder dat systeem doen. Dat komt omdat het gebruiken van het Hawk-Eye-systeem nog deel uitmaakt van een test die de KNVB doet. Pas over een jaar vergadert de spelregelcommissie van de Fifa (IFAB) over het gebruik van video-arbitrage. Pas daarna komt duidelijkheid over welke systemen tijdens wedstrijden wel en niet gebruikt gaan worden. Het is dan ook niet de verwachting dat er met ingang van het nieuwe seizoen al in elk stadion een systeem aanwezig is dat meet of de bal over de doellijn is of niet. Het kost drieënhalve ton om het in een stadion op te hangen en elke keer dat het wordt gebruikt kost nog eens veertigduizend euro Ook het prijskaartje dat aan het Hawk-Eye-systeem hangt speelt daarbij een rol. Het kost drieënhalve ton om het in een stadion op te hangen en elke keer dat het wordt gebruikt kost nog eens veertigduizend euro. Voor clubs als Feyenoord, Ajax en PSV zal dat makkelijker op te brengen zijn dan voor de minder rijke clubs. Toen Ron Jans, trainer van PEC Zwolle, zondagavond tijdens Studio Voetbal de vraag werd gesteld of zo’n systeem er snel bij PEC zal komen reageerde hij met: “Ik denk het niet.” Tekst loopt door onder afbeelding Een team van technologiebedrijf Hawkeye test hun systeem in 2015. © ANP

Zege voor de technologie Uiteraard was daar Marco van Basten nadat doellijntechnologie haar waarde had bewezen. De voormalig international, die zich tegenwoordig in dienst van de Fifa bezighoudt met innovatie in het voetbal, is een groot voorstander van video-arbitrage. Hij verstuurde zondagavond een tweet, waarin hij stelde dat doellijntechnologie voor honderd procent betrouwbaar is. Hij vond het moment een ‘typisch geval van een eigen doelpunt.’ Daarnaast noemde hij het moment in de Kuip een ‘zege voor de technologie’. Toen scheidsrechters eind vorig jaar tijdens het wereldkampioenschap voor clubteams voor het eerst tijdens een internationaal toernooi gebruik konden maken van videobeelden, roemde Van Basten dat ook al. “We hebben meer ogen om een goede beslissing te nemen.” Net als zondag, was er ook na dat moment ophef vanwege het gebruik van de technologie. Het duurde tijdens de halve finale van dat toernooi minuten voordat er besloten werd om een strafschop toe te kennen aan Kashima Antlers. “Ondanks dat alles nog niet optimaal werkt, krijgen we uiteindelijk een eerlijker resultaat omdat er betere beslissingen worden genomen”, zei Van Basten daar toen over.

