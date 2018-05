Gemengde teams hebben de olympische toekomst

Zes jaar geleden werd er nog hard om gelachen. Een gemengde estafette in het zwemmen. Mannen en vrouwen samen in een team. Op die 'circusact' zit niemand te wachten, dacht Jacco Verhaeren toen nog. "Korfbal in het zwembad. Dat nemen we niet serieus", zei de toenmalige bondscoach van de Nederlandse zwemselectie.

Hij heeft zijn mening snel bijgesteld. Want in Tokio in 2020 staat de estafette van de 4x100 meter wissel voor gemengde teams toch echt op het olympisch programma. Reken maar dat Verhaeren, die nu hoofdcoach is van de Australische zwemmers, dat nummer nu wel serieus neemt.

Ik ben bang dat het een beetje een circusact wordt als je te veel nieuwe dingen gaat bedenken Jaap Zielhuis, bondscoach Nederlandse zeilselectie

Tafeltennis Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil de sportwereld 'genderneutraler' maken door disciplines toe te voegen waar mannen en vrouwen in één team kunnen strijden om medailles. In het tennis en badminton gebeurt dat al langer. Tokio wordt volgens IOC-voorzitter Thomas Bach 'jong', 'urban', en vrouwen horen er meer bij. Tafeltennissers gaan in Japan gemixt dubbel spelen en triatleten doen voor het eerst mee met een gemengde estafette. In de atletiek is de gemengde 4x400 meter toegevoegd aan het programma. Zeilen had in Rio met de Nacra17 voor het eerst een boot met een man en een vrouw aan boord, en gaat op de Spelen in Parijs in 2024 nog een stapje verder. Deze week maakte de internationale zeilfederatie bekend dat er in Parijs nog meer gemengde boten aan de start verschijnen. Vijf klassen zijn ingeruild voor vijf andere, waarvan drie boten gemengd zijn: kitesurfen, de éénpersoons dinghy (een kleine zeilboot) en de tweepersoons dinghy. De bondscoach van de Nederlandse zeilselectie, Jaap Zielhuis, moet erg wennen aan de nieuwe koers. Hij heeft er zijn twijfels bij. Want, vraagt Zielhuis zich onder meer af, hoe ga je bijvoorbeeld met twee personen strijden om één medaille in het kitesurfen. Er passen geen twee surfers op de plank. "Waarschijnlijk gaat het in een soort estafettevorm gebeuren. Dat de één eerst vaart, en de ander het daarna overneemt. Of het wordt een soort landenwedstrijd. In beide gevallen wordt het voor ons wel extra duur. Je moet dan twee personen opleiden voor één medaille."

Grap Hoe de wedstrijden er precies uit gaan zien wordt later bekend. Zielhuis vindt het vooral belangrijk dat het karakter van de sport behouden blijft. Olympisch zeilen moet geen grap worden. "Diep in mijn hart vind ik het prima als mannen en vrouwen apart blijven zeilen. Ik ben toch bang dat het een beetje een circusact wordt als je te veel nieuwe dingen gaat bedenken." Die angst deelt Ad Roskam, technisch directeur bij de atletiekbond. Roskam vindt een gemengde atletiekestafette op de 4x400 meter nog wel kunnen. Maar sommige ideeën gaan volgens hem te ver. Om publiek te trekken bedenken organisatoren van sportevenementen steeds gekkere dingen. "Op de Europese Spelen van volgend jaar schiet het echt door", zegt Roskam. "Daar doen ze een soort wedstrijd waarbij je een kogel achterover moet gooien. Dan kun je net zo goed met biervaten of theepotten gaan gooien. Dat hoort volgens mij meer thuis op een dorpsfeest." Als ach­ter­uit­zwem­men olympisch wordt, dan gaan mensen daar vanzelf op trainen. Als het publiek het maar leuk vindt. Jacco Verhaeren, voormalig bondscoach Nederlandse zwemselectie Roskam vindt dat soort disciplines, die volgens hem nog maar weinig te maken hebben met atletiek, een belediging voor atleten die hun hele jeugd hebben opgegeven om de beste te worden in hun sport. "Je kunt niet zomaar iets afschaffen of erbij verzinnen. In de paralympische sport is het nog veel erger. Een jaar voor een WK is soms nog niet duidelijk is welke klassen er nou komen. Dat vind ik onfatsoenlijk naar de sporters."