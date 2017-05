Gemengde kropsla met dressing van kappertjes en ei

Laatst ontving ik een gulle hoeveelheid malse, jonge slakropjes. Net geoogst, dus ik wilde er iets bijzonders mee doen. Een romige, lenteachtige dressing met hardgekookt ei en kappertjes leek me lekker.

Ik had mooi oud brood over, en daar heb ik croutons van gebakken- mosterdcroutons voor de verandering, naar een recept van het beroemde Zuni Cafe in San Francisco. Deze salade is verrukkelijk als voor-, lunch- of bijgerecht voor 4 personen.

Ingrediënten 200 g gemengde zachte slasoorten

2 grote eieren

1 el Dijon mosterd

1 el fijngeraspte ui

1/2 teentje knoflook

3 el grofgehakte kappertjes

2 a 3 el citroensap

3 el witte wijnazijn

75 ml extra vierge olijfolie

verse kruiden naar smaak bieslook, koriander, basilicum, dragon, dille etc Mosterdcroutons:

4 dikke sneden stevig wit brood

1 tl mosterdzaad

2 el boter

1 el Dijon mosterd

2 el droge witte wijn

Bereiding Maak eerst de croutons: verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Ontkorst het brood en scheur het in onregelmatige stukjes. Kneus het mosterdzaad grof in een vijzel. Smelt de boter en roer er van het vuur af mosterd, mosterdzaad, wijn en peper naar smaak door. Schep het brood door dit mengsel en zorg dat alle stukjes bedekt zijn. Spreid ze uit op de bakplaat en bak de croutons in 5 a 10 minuten krokant van buiten en nog iets zacht van binnen. Laat ze afkoelen. Was de sla en droog alle bladen zorgvuldig. Scheur ze in grove stukken en doe ze in een wijde kom. Kook intussen de eieren hard in ca. 7 minuten. Laat de eieren schrikken, pel ze en hak ze fijn. Pers de knoflook. Roer mosterd, ui, knoflook, kappertjes, citroensap en azijn door elkaar. Voeg zout en peper naar smaak toe. Giet er al kloppend de olijfolie bij in een dun straaltje, tot de dressing mooi bindt. Meng het ei-kruim erdoor en roer goed door tot de dressing romig wordt. Proef en breng zonodig op smaak met meer van het een of ander. Meng eventueel de kruiden door de slabladen. Giet de dressing kort voor het serveren gelijkmatig over de salade, en schep heel luchtig om. Strooi de croutons erover en serveer de salade meteen. Als bijgerecht: lekker bij vis en kip, en nieuwe aardappels.

