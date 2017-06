Gemengd bidden bij de Klaagmuur zit er voorlopig toch niet in

Progressieve Joodse bewegingen strijden al meer dan twintig jaar voor een plek bij de heilige muur waar beide geslachten samen mogen bidden. Ze hekelen de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de muur. Zo mogen vrouwen, in tegenstelling tot mannen, niet hardop bidden, niet uit de Thora lezen en mogen ze geen gebedskleed, talliet, of gebedsriem, tefilin, dragen tijdens het ochtendgebed.

Door de jaren heen hebben vrouwen wel protest gevoerd hiertegen. Onder de naam 'Vrouwen van de Muur' kwamen ze elke maand bijeen om hardop te bidden, gekleed in gebedskleed en gebedsriem. Dat was veel orthodoxe joden een doorn in het oog. Volgens hen mogen alleen mannen ouder dan 13 jaar het gebedstenue gebruiken. Ze beschouwden de kledingkeuze van de 'vrijzinnige' vrouwen als een provocatie.

Leden van Vrouwen van de Muur in de buurt van de Klaagmuur. © afp

Overstag De protesten van de ‘Vrouwen van de Muur’ zorgden er vier jaar geleden wel voor dat er bij de muur een aparte plek voor vrouwen werd ingericht, maar de roep om een plek voor beide geslachten bleef. Vorig jaar ging de regering uiteindelijk overstag en beloofde dat die plek er inderdaad zou komen. Dat zorgde voor veel onrust onder enkele ultraorthodoxe bewindslieden. Ruim een jaar later gaat er alsnog voorlopig een streep door dat plan. De regering besloot onder druk van twee coalitiepartijen de uitvoering van de wet uit te stellen. Wel zou premier Benjamin Netanyahu een minister van de Likud-partij de opdracht hebben gegeven met een nieuw voorstel te komen. De Klaagmuur geldt als één van de heiligste plaatsen in het jodendom. De muur is het enige overblijfsel van de joodse tempel, die in het jaar 70 door de Romeinen werd vernietigd. Dagelijks bezoeken duizenden joden de plek om te bidden.

