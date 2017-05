Gemeenteraad stemt in met Feyenoord City

De gemeenteraad ging akkoord met de aanschaf van een aandelenpakket in het stadion ter waarde van 40 miljoen euro, de aanschaf van de bouwgrond voor 60 miljoen en een infrastructurele investering van 35 miljoen.

Als alles goed gaat, is de bouw van het nieuwe stadion 2022 afgerond

De stemming verliep niet vlekkeloos. Verveen stemde tegen de lijn van zijn partij, omdat niet in de plannen is vastgelegd dat het spelersbudget bij een nieuw stadion vast komt te liggen op 28 miljoen euro. Hij vreest dat de club in een negatieve spiraal komt, wanneer de begroting niet op het niveau van Ajax en PSV komt te liggen. De PvdA had gedreigd de steun in te trekken wanneer de plannen naar de zin van Verveen waren aangepast.

Gemeenteraadslid van D66 Jos Verveen (staand) stemde niet mee met zijn partij. © ANP

Voor de plannen was brede steun nodig, vooral vanwege het vervolg. Eind volgend jaar moet Feyenoord financiers gevonden hebben voor het stadion. Tegen die tijd heeft Rotterdam een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad, die eventuele gewijzigde plannen moeten goedkeuren.

Nu de plannen zijn aangenomen, krijgt Feyenoord een nieuw stadion voor 63.000 toeschouwers, dat voor een derde in de Nieuwe Maas ligt. Als het stadion er staat, moeten daar omheen hotels, woningen, horeca en winkels komen. Het stadion en stadsgebied gaan in totaal anderhalf miljard euro kosten, op te brengen door marktpartijen.

Als alles goed gaat, begint de bouw van een nieuw stadion in 2019 en is die in 2022 afgerond. Als het stadion er staat, moet de gebiedsontwikkeling er omheen beginnen. Die kost in totaal anderhalf miljard euro.

