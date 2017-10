Gemeenteraad Den Haag tegen verkoop aandelen Eneco

Het gaat de komende weken nog spannend worden rond de verkoop van energiebedrijf Eneco. Een van de drie grootaandeelhouders is niet van plan zijn aandelen aan te bieden. De gemeenteraad van Den Haag, dat 16,5 procent in Eneco bezit, stemde woensdagavond tegen verkoop. Dit was tegen de wens van het gemeentebestuur en bevestigt dat de weerstand tegen het privatiseren van Eneco toeneemt.

Voor het eind van deze maand moeten de meeste van 53 gemeenten die aandelen in Eneco bezitten, besluiten of ze hun belang willen verkopen. De raden van vier gemeenten die samen 10 procent hebben, stemden onlangs al toe.

Drie miljard euro Sinds eind januari is de weg vrij voor verkoop van Eneco. Toen werd het bedrijf namelijk gesplitst in een deel dat het energienetwerk beheert en een deel dat energie produceert en verkoopt. Netwerkbedrijf Stedin blijft in handen van de overheid. Eneco, dat windmolens en centrales exploiteert, mag worden verkocht, net als Essent en Nuon in 2009. Het bedrijf kan tegen de 3 miljard euro opbrengen. Groot­aan­deel­hou­der Rotterdam gaat waarschijnlijk de doorslag geven. De afgelopen maanden nam de weerstand tegen verkoop toe, onder meer van vakbond CNV. Essent en Nuon, die in buitenlandse handen kwamen, dienen hierbij als afschrikwekkend voorbeeld. Beide bedrijven hebben sinds 2009 zwaar moeten reorganiseren. Eneco zelf blijft het liefst in handen van de gemeenten. Raadslid Wimar Bolhuis van de PvdA in Den Haag hoopt dat het negatieve besluit van Den Haag de stemming in andere gemeenten nog kan beïnvloeden. “De besturen van enkele kleinere gemeenten adviseren verkoop van hun belang. Vaak is dit echter ingegeven door de verwachting dat de grote gemeenten voor verkoop zullen stemmen. Nu Den Haag tegen is, kunnen de kaarten weleens heel anders komen te liggen.” De doorslag wordt echter waarschijnlijk gegeven door grootaandeelhouder Rotterdam. Donderdag besluit de gemeenteraad over het belang van 32 procent in Eneco. Het bestuur van de gemeente adviseert het pakket met een geschatte waarde van tegen de 1 miljard euro te verkopen.