Gemeenten: Wíj kunnen de problemen met zwaar vuurwerk niet oplossen

Dat zegt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings, tevens voorzitter van de commissie bestuur en veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gisteren liet minister Ferdinand Grapperhaus weten dat het kabinet een eventueel vuurwerkverbod overlaat aan gemeenten.

"Het is positief dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om op de wens van bewoners in te gaan en in sommige gebieden een verbod in te stellen", zegt Weterings. In zijn eigen Tilburg bestaan die gebieden al, rond kinderboerderijen en verzorgingshuizen.

Tegen hulpdiensten wordt soms zwaar vuurwerk als wapen ingezet Burgemeester Theo Weterings van Tilburg

Maar een algeheel vuurwerkverbod per gemeente is regionaal niet te handhaven, zegt Weterings. "Stel je voor, dat gebod geldt in de ene gemeente. Wie dan toch vuurwerk wil afsteken moet over de gemeentegrens, waar het dan wel mag. Het zadelt politie en de hulpdiensten op met extra werk, terwijl die het in de Nieuwsjaarsnacht al te druk hebben. Dat we geen landelijk verbod krijgen, is nadelig voor ons allemaal. Ook voor de mensen die zelf geen vuurwerk afsteken, maar er toch door geraakt kunnen worden. Of voor de hulpdiensten, tegen wie nu soms helaas zwaar vuurwerk als wapens wordt ingezet."

Verbod op zwaar vuurwerk Weterings memoreert dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorig jaar adviseerde om het gevaarlijke vuurwerk - knalvuurwerk en vuurpijlen - landelijk te verbieden. "Daarvoor bestond genoeg steun bij gemeenten en dat lijkt mij nog steeds de beste lijn. Helaas is de discussie nu verschoven naar een verbod op al het vuurwerk. Ik begrijp dat het kabinet daar niet aan wil en ik denk ook niet dat de meeste gemeenten dat willen." Weterings roept kabinet en Tweede Kamer op om, als het landelijk verbod op zwaar vuurwerk niet haalbaar wordt geacht, gemeenten meer mogelijkheden te geven lokaal beleid te voeren. "Een gebied vuurwerkvrij verklaren kan nu alleen onder strikte voorwaarden, als inwonenden instemmen moet dat soepeler kunnen." De Tilburgse burgemeester waarschuwt voor de onjuiste suggestie dat een gemeentelijk verbod voor de hele stad soelaas zou kunnen bieden.