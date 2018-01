Gemeenten kunnen veel meer doen om verwarde inwoners op de rit te krijgen

Wat zit de bestrijding van incidenten met demente, verslaafde en psychisch in de knoei zittende huurders het meest in de weg? De privacywetgeving, zeggen veel woningcorporaties die daarvoor moeten samenwerken met zorginstellingen en gemeenten. Maar die wetgeving hoeft helemaal geen beperking te zijn, blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport van adviesbureau Mo Advies. Het is meer onwetendheid die de samenwerkende partijen parten speelt, concluderen de onderzoekers, die werkten in opdracht van branchevereniging Aedes voor woningcorporaties.

Een voorbeeld: iemand die verward is (bijvoorbeeld vanwege een depressie of verslaving) is een tijdlang opgenomen geweest. Kort daarna trekt hij een sociale huurwoning in om zelfstandig wonen weer een kans te geven. Veroorzaakt deze nieuwe huurder overlast, dan krijgt de woningcorporatie vaak nul op het rekest als zij informatie bij de zorginstelling probeert los te peuteren. Te privacygevoelig, is dan het antwoord. Medische informatie delen met derden mag simpelweg niet.

Onvoorspelbaar Maar, zeggen de onderzoekers, de wetgeving laat het wel toe om bij het bestrijden of voorkomen van overlast zogenoemde buitenkantinformatie te delen. Bijvoorbeeld dat de huurder onvoorspelbaar agressief gedrag kan vertonen. Vervolgens is het aan de gemeente om verschillende partijen bijeen te brengen om de 'overlastgever' weer op de rit te krijgen. Maar die regierol pakt zij, ondanks de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die daarop aanstuurt, niet vaak op, klagen corporaties tegen de onderzoekers. Vanwaar dan die onwetendheid en passiviteit? Vanwege de nieuwigheid van het probleem, signaleert Aedes. Pas sinds bezuinigende zorginstellingen worden genoodzaakt de deuren te sluiten, stromen met zichzelf in de knel zittende huurders volop sociale huurwoningen in. Het aantal incidenten met verwarde huurders steeg daardoor in twee jaar tijd met maar liefst 20 procent, meldde Aedes in september. "Corporaties, gemeenten en zorginstellingen moeten hiermee om leren gaan. Dat kost tijd. Dit rapport is geen aanklacht tegen die partijen, maar laat zien waar het gat zit", aldus woordvoerder Pluup Bataille. 140 lijkt lijkt weinig, maar het zijn allemaal mensen die zware overlast veroorzaken Bestuurder Hedy van den Berk Dat er een gat zit als het gaat om de aanpak van verwarde personen merken ze ook bij de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder. Hulpverleners werken langs elkaar heen, de capaciteit van zorginstellingen is beperkt en de gemeente Rotterdam heeft het onderwerp onvoldoende hoog op de agenda staan. Tegelijkertijd constateert Havensteder dat in de 30.000 Rotterdamse woningen die ze nu in haar bezit heeft, in totaal 140 mensen wonen die niet zelfstandig uit de voeten kunnen. "Dat lijkt weinig, maar het zijn allemaal mensen die zware overlast veroorzaken", zegt bestuurder Hedy van den Berk. Ze noemt ruziezoekers, gebonk en gegil midden in de nacht, huurders met een verzamelwoede, ontzettende vervuiling met ermee gepaard gaande stankoverlast.