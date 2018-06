Gemeenten: Er is dringend extra geld nodig voor jeugdzorg

De nieuwe coalitie in Leeuwarden, die gisteren haar beleid voor de komende jaren presenteerde, vindt dat het decentraliseren van de jeugdzorg nog steeds goed uitpakt: meer opvoedondersteuning en schuldhulp vooraf, en in de eigen omgeving. Het is echter nog niet zo dat sociale wijkteams­­ dure behandelingen en opnames voorkomen, zoals de bedoeling was. Sterker: Leeuwarden komt jaarlijks­­ 12 miljoen euro te kort. “We moeten echt gaan kijken wat nodig is, mensen kunnen niet meer auto­matisch vragen wat kan”, zegt wethouder jeugd Hilde Tjeerdema.

Lees verder na de advertentie

Het is echter nog niet zo dat sociale wijkteams­­ dure behandelingen en opnames voorkomen, zoals de bedoeling was.

Dezelfde problemen spelen in Eindhoven, Enschede, Zoetermeer en Zaanstad. “Wij horen van het Rijk: jullie moeten je budget maar beter verdelen”, zegt wethouder Claudio Bruggink van Hengelo. “Maar de tekorten in het sociale domein zijn te groot.”

Omdat in veel gemeenten nog maar net een college-akkoord is gesloten, zijn de concrete consequenties van het miljoenentekort nog niet duidelijk. Leeuwarden heeft het over ‘meer sturen op de resultaten van de zorgaanbieders’, Hengelo gaat ‘de vergoedingen versoberen’. “De bewoners gaan dit voelen, maar ook specialisten zullen voor minder geld moeten gaan werken, misschien wel mensen moeten ontslaan”, zegt Bruggink.

Wij horen van het Rijk: jullie moeten je budget maar beter verdelen Claudio Bruggink, wethouder in Hengelo

Roland Friele heeft vanuit onderzoeksinstituut Nivel meegewerkt aan een eerste evaluatie van de Jeugdwet. “De conclusie was begin dit jaar inderdaad dat het beroep op specialisten nog niet is verminderd, en dat de inzet op preventie nog niet zichtbaar is.” Maar zo’n verandering kost gemeenten tijd, zegt hij. Dat gemeenten klagen­­ over de vergoeding vindt hij logisch­­, gezien de flinke bezuinigingen. Maar ‘te weinig geld’ vindt hij een lastig begrip. “Vergroot je het aanbod, dan maken mensen daar gebruik van.”