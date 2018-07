Gemeente Den Haag steunt het scholierenfestival van Shell niet langer

Met dat besluit breekt het nieuwe Haagse college met wat de laatste jaren gebruikelijk was. De gemeente steunde het scholierenfestival, ter bevordering van interesse in klimaat en techniek. Een belofte stond om ook in 2018 een ton steun te geven. "De gemeente heeft toegezegd om een partnerschap te ontwikkelen", zei wethouder Bruines afgelopen najaar. "Wij zijn wel een betrouwbare overheid."

De oppositie in de raad had felle kritiek omdat Shell de jonge bezoekers subjectieve informatie zou geven over energie en klimaat. Zo konden bezoekers, 30.000 basisscholieren in 2018, een spel spelen waarin fossiele energie in 2050 nog een belangrijke rol speelt, het officiële scenario van Shell. Dat botst met het Parijse Klimaatakkoord, waarin vastligt dat alle energie in 2050 duurzaam is.

Den Haag wil in 2030 duurzaam zijn en dit uitdragen. Een partnerschap met Shell past dan niet. Arjan Kapteijns (GroenLinks)

Duurzaamheid aandragen In de onderhandeling voor het nieuwe college (VVD, D66, GroenLinks, groep De Mos) werd besloten om elke steun te schrappen. Shell is te kennen gegeven dat het geen zin meer heeft om subsidie aan te vragen, blijkt uit toelichting van Arjan Kapteijns die namens GroenLinks onderhandelde voor het college. "Den Haag wil in 2030 duurzaam zijn en dit uitdragen." Een partnerschap met Shell past dan niet, aldus Kapteijns. "De precieze achtergronden van dit besluit zijn ons niet bekend", aldus een woordvoerder van Shell. Het bedrijf benadrukt dat dit jaar ook geen aanvraag is ingediend. "Dat zou ik ook niet doen, als er geen geld was", zegt Kapteijns. Een probleem is er overigens niet, zegt Shell. "Sterker nog: Generation Discover wordt dit jaar alleen maar groter. We komen met extra activiteiten en nieuwe partners." De groene actiegroep Fossielvrij Den Haag is blij met het besluit. "Het laat zien dat de maatschappelijke steun aan Shell afbrokkelt." Fossielvrij Den Haag ageert al jaren tegen de gemeentelijke betrokkenheid bij wat ze Shells 'kindermarketing' noemt.

