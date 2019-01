Gemeente Amsterdam is een hindernis voor de curatoren van het Slotervaart

23 oktober vorig jaar vroeg het ziekenhuis uitstel van betaling aan, twee dagen later was het failliet. Tot nu toe hebben 440 schuldeisers voor bijna 27 miljoen euro aan vorderingen ingediend. De curatoren hebben de lijst nog niet bestudeerd, dus weten niet precies wie er allemaal op staan. Naast de post van de 440 schuldeisers schrijven de curatoren dat de fiscus nog ruim 5 miljoen euro krijgt van het ziekenhuis, de ING Bank nog bijna 8 miljoen euro en er is nog een andere lijst crediteuren die ruim 12 miljoen euro eisen.

Alle schuldenposten bij elkaar optellen kan niet, zegt curator Marlous de Groot, want sommige eisers staan waarschijnlijk bij beide posten vermeld. Er is dus overlap. Daarnaast benadrukken de curatoren dat dit een momentopname is en de schulden ongetwijfeld zullen stijgen.

Zo veel mogelijk geld De curatoren willen zoveel mogelijk geld uit het ziekenhuis halen om alle schuldeisers te betalen. Wat enorm mee zou helpen is de verkoop van het gebouw. Maar daar kan de gemeenten Amsterdam flink dwars liggen. De gemeente heeft namelijk een voorkeursrecht. Als de curatoren willen verkopen, moeten ze het pand eerst aan de gemeente aanbieden. Het is niet helemaal duidelijk waarom Amsterdam meent dit recht te hebben. Dat staat in een geheim document dat de curatoren in handen proberen te krijgen. Dat voorkeursrecht drukt de prijs, zegt Van Zanten. Amsterdam moet weliswaar een marktconforme prijs betalen, maar dat is iets anders dan de prijs die de markt ervoor geeft. “Er zijn al tientallen belangstellenden voor het pand. Tientallen.” Als dit gebouw op de normale manier wordt verkocht gaan partijen tegen elkaar opbieden, wat de prijs opdrijft. Dat is precies wat de curatoren willen.

Waarom moet het Slotervaartziekenhuis zo snel dicht? Verontwaardiging alom over de plotselinge sluiting van het Slotervaartziekenhuis. Waarom moet het zo snel allemaal? ‘Dit heeft niemand gewild.’