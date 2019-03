Gemeente Amsterdam gaat de strijd aan om het MC Slotervaart

Amsterdam zet deze uitzonderlijke stap om te voorkomen dat de oud-eigenaren het ziekenhuis weer gaan uitbaten, zo maakte het gemeentebestuur donderdag bekend.

Met behulp van een lening van 45 miljoen euro van vastgoedbedrijf Zadelhoff willen de grootaandeelhouders Loek Winter en Willem de Boer het faillissement beëindigen. Er komt dan geen ziekenhuis meer in het gebouw. De twee hopen de ruimte te kunnen verhuren aan klinieken en willen zorgpersoneel in het gebouw laten wonen. De curatoren reageerden voorzichtig positief op dat plan, omdat de schuldeisers in dat geval al hun geld terugkrijgen.

Maar de gemeente wil koste wat kost voorkomen dat dat plan doorgaat. Het college vindt dat het faillissement te veel schade heeft veroorzaakt in de stad. Amsterdam heeft zelf plannen voor een ‘medisch cluster’ in het gebouw.

Een tegenzet van de gemeente Amsterdam heeft de afgelopen weken met de curatoren onderhandeld om het gebouw te kopen. Die gesprekken verlopen moeizaam. De curator probeert als belangenbehartiger van de schuldeisers van het failliete ziekenhuis een zo hoog mogelijke prijs voor het gebouw te krijgen. Bij verkoop moet de curator het gebouw ook aan de gemeente aanbieden, omdat die een voorkeursrecht op de locatie heeft. Maar als het faillissement wordt opgeheven, staat de gemeente buitenspel. In dat geval wordt het gebouw niet verkocht en hoeft het dus ook niet aan de gemeente te worden aangeboden. De grond waarop het voormalige ziekenhuis staat is eigendom van de gemeente. De eigenaren van het gebouw betalen erfpacht. Amsterdam kiest er nu voor die erfpacht op te zeggen: ook het gebouw komt daardoor in handen van de gemeente. De eigenaren van het gebouw (op dit moment zijn dat de curatoren, namens de schuldeisers) krijgen een vergoeding volgens de Onteigeningswet. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat het ‘in dit zeer uitzonderlijke geval’ voor deze optie kiest om redenen van algemeen belang. Amsterdam is bang dat de maatschappelijke functie van het gebouw moet wijken voor de commerciële belangen van Zadelhoff en de andere aandeelhouders.

