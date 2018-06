Gemaksvoedsel verdringt de weekboodschappen

Gemak dient de mens. En vooral de etende mens, zo bleek gisteren uit de publicatie van de Food 500, een ranglijst van de grootste voedselbedrijven van Nederland gemeten in omzet. "Gemakswinkels zoals Spar City en AH to go doen het beter dan vorig jaar", zegt Jan-Willem Grievink van het FoodService Instituut dat de ranglijst heeft samengesteld.

Een bedrijf als Thuisbezorgd.nl (nummer 14 op de lijst met een omzet van 552 miljoen euro) profiteert van de behoefte van de consument aan een maaltijd waar niet veel voor hoeft te worden gedaan. Ook pizzabezorger Papa John's boert goed voor een nieuwkomer (nummer 385 met een omzet van 6,5 miljoen euro).

Weekboodschappen onder druk

De tijd die er tegenwoordig zit tussen koken en consumeren wordt steeds korter, zegt Grievink. Het gevolg is dat de weekboodschappen onder druk staan. "Mensen beslissen steeds vaker op het laatste moment wat ze willen eten en waar. Stel dat je bijvoorbeeld in de file terechtkomt, dan besluit je misschien toch om ergens onderweg wat te eten." Deze trend verklaart mede de groei van McDonald's (nummer 10 met 861 miljoen euro) en La Place (nummer 49 met 113 miljoen euro).

Probleem is wel dat de weekboodschappen ondertussen in de koelkast liggen te verpieteren. Grievink: "Het gevolg is dat je de volgende keer minder inkoopt. Consumenten hebben steeds minder voorraad in huis." Een andere ontwikkeling is dat weekboodschappen vaker online worden gedaan, zegt Grievink. AH.nl staat niet voor niets op nummer 15 in de lijst met een omzet van 488 miljoen euro. Deze ontwikkelingen moeten echter ook weer niet worden overschat, zegt Grievink. Niet voor niets staan er in de toptien vrijwel alleen maar fysieke supermarktketens, met als eerste drie Albert Heijn (10,1 miljard euro), Jumbo (5,8 miljard) en Lidl (2,9 miljard). Pas op de tiende plaats is de eerste restaurantketen te vinden: McDonald's. Supermarkten spelen vanzelfsprekend ook in op de gemakzucht van hun klanten. Denk aan maaltijden die snel in elkaar te draaien zijn.