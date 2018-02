Gelukkig kan het Olympisch Stadion zo worden afgebroken

Wij hebben ons netjes gedragen. De keuken is twee weken ingepakt gebleven. In de vloer zitten wel putjes, daar waar de bank heeft gestaan. En de wc spoelde niet altijd even goed door.

Lees verder na de advertentie

Die mensen die er komen wonen hebben hetzelfde uitzicht, zien dezelfde met zand bedekte bergen en in de verte dezelfde windmolens. Maar er zal een ander geluid zijn in Gangneung. Het geluid van het dagelijks leven.

Het is op dit moment nog moeilijk voor te stellen. Net zomin als wat er gaat gebeuren als het olympische en paralympische circus eenmaal is vertrokken. Wat blijft er dan over van de regio?

Pop-upexemplaar In Pyeongchang, de armste regio van Zuid-Korea, staan nu diverse stadions die miljoenen hebben gekost. Gelukkig is het Olympisch Stadion, dat in de bergen ligt, een pop-upexemplaar dat na vier keer gebruikt te zijn zo kan worden afgebroken. Van drie locaties is de bestemming nog niet duidelijk, meldde het IOC-lid Christophe Dubi een week geleden. Een daarvan is de schaatshal waar Nederland zo succesvol was. Die hal is weliswaar helemaal volgebouwd met grote en kleine conferentiezalen, maar het is de vraag of de gewone Koreaan in de atletenflats daar gebruik van gaat maken.