Geluidsopnamen treinkaping De Punt zijn openbaar

Volgens advocaat Liesbeth Zegveld zijn het aanwijzingen dat de kapers moedwillig zijn doodgeschoten terwijl ze al weerloos op de grond lagen, maar de advocaat van de mariniers ziet dat anders.

De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en niet eerder openbaar gemaakt. Grote delen zijn onverstaanbaar en de transcripties zijn daardoor onvolledig. Zegveld staat de nabestaanden van de omgekomen kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja bij.

Iemand vraagt: "Deze is dood?" Antwoord: "Ja, nu wel"

Op de opnamen is onder meer te horen dat iemand zegt: "Geven ze hem een genadeschot, hoor." In een ander fragment waaruit de NOS citeert is een knal hoorbaar. Iemand vraagt: "Deze is dood?" Antwoord: "Ja, nu wel", gevolgd door gelach.

De bevrijding van de gegijzelden op 11 juni 1977 ging gepaard met voor Nederlandse begrippen ongekend grof geweld, met vliegtuigen die rakelings over de trein vlogen en heftige beschietingen. Bij de bevrijdingsactie kwamen zes kapers en twee gegijzelden om.

De nabestaanden van twee omgekomen kapers klaagden in 2014 de staat aan, omdat ze vermoedden dat hun familieleden ongewapend van dichtbij dood waren geschoten. In een 'tussenvonnis' stelde de rechter vier maanden geleden vast, dat het gebruik van grof geweld op zich nodig was gezien de vele pogingen om de gijzeling geweldloos te beëindigen.

Maar op basis van de beschikbare documenten kon de rechter niet beoordelen of er inderdaad sprake was geweest van een executie. Daarom gelastte de rechter dat de mariniers die destijds bij de treinkaping betrokken waren, moeten getuigen. Daarnaast moet de staat een aantal documenten verstrekken: daaronder ook de transcripties van geluidsopnamen die tijdens de bevrijdingsactie zijn gemaakt, en die vandaag openbaar zijn gemaakt.

