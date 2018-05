Gelooft u in iets of iemand, of iets van iemand?

Ik merkte op dat denken een zogeheten non-factief werkwoord was: als ik zeg 'hij denkt dat het regent', dan geef ik niet alleen aan dat hij denkt dat het wel een feit is dat het regent, maar tevens dat ik (nog) niet van dat feit overtuigd ben.

In dat opzicht vertoont denken overeenkomsten met geloven. Ook geloven is non-factief, maar geloven is complexer dan denken. Zo kun je wel iets denken maar niet iemand denken, terwijl je zowel iets als iemand kunt geloven.

Het werkwoord geloven veronderstelt altijd drie zaken: er is iemand die gelooft, er is iets wat geloofd wordt, en er is een iemand die als bron van dat iets beschouwd wordt. Je gelooft iets van iemand.

Het aardige van geloven is dat het drie variaties op deze betekenis kent. Zo kun je 'iets geloven', zonder dat die bron genoemd wordt of relevant is. Maar je kunt ook 'iemand geloven,' waarbij je juist datgene wat je gelooft onuitgesproken laat. En je kunt zelfs allebei die zaken weglaten, waarbij de religieuze betekenis zich opdringt: iemand die gelooft is meestal iemand die een gehele religieuze leer aanhangt.

En alsof het nog niet op kan kun je ook nog 'in iets of iemand geloven'. Dan gaat de betekenis echter meer naar vertrouwen toe dan naar de inschatting van een feitelijkheid. Wie in iets gelooft (altijd iets positiefs), stelt er vertrouwen in dat het zal gebeuren.

Geloof je in iemand, dan heb je er vertrouwen in dat die persoon een gunstige invloed op de toekomst heeft.

