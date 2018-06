Gelijkspel voor mager Oranje

Op de dag waarop de coaches van de WK-deelnemers hun selecties moesten indienen, waarbij her en der nog goede voetballers afvielen, sloot op een ander niveau bondscoach Koeman de inventarisatie af waarvoor hij zijn eerste maanden had ingeruimd. Hij stelde nog eens wat andere spelers op in de laatste oefeninterland, maandag in Turijn, van de vier waarin hij zich een beeld van het aanbod hoopte te kunnen vormen.

Koeman boekte zijn tweede gelijkspel, tegen Italië met dezelfde cijfers als donderdag bij Slowakije (1-1). Eerder was verloren van Engeland (0-1) en gewonnen van Portugal (3-0). Op de dag waarop de Duitse coach Löw Manchester City-aanvaller Sané van zijn lijst schrapte, had Koeman Vormer en De Roon op het middenveld opgesteld, de zwakke Hateboer in de defensie en Babel in de aanval.

Het is van een andere orde. Koeman zegt sinds zijn entree graag dat het zo erg niet gesteld is met het Nederlandse voetbal - natuurlijk zegt hij dat in zijn situatie. Hij wilde in zijn eerste duels zo veel mogelijk gegadigden zien om tot een vaste groep te komen in het najaar, als Frankrijk en Duitsland de geduchte tegenstanders in de nieuwe Nations League zijn.

Maar wat kan de bondscoach werkelijk opsteken van het rouleren met goeddeels inwisselbare spelers in het segment van de middenmoot? De zege op Portugal mocht als een opsteker gelden, maar wat donderdag bij Slowakije al werd aangetoond, werd maandag bevestigd: dat was een nogal vertekenende wedstrijd geweest. De Portugezen hadden veel ruimte geboden, dan kan elke ploeg gauw aardig spelen - of dan ziet het er aardig uit.

Niet voor het eerst al moest Koeman ervaren dat een systeem op zich nog geen garantie kan bieden

Zorgwekkend Na de ijverige Slowaken trof Oranje maandag een ploeg in een vergelijkbare situatie: een voetballand van naam waarin ook een oud-topvoetballer, Mancini, als net aangetreden bondscoach een nieuwe ploeg moet formeren. Met tal van relatief onbekende namen waren de Italianen beter in de eerste helft. Ze verdedigden strak, speelden fel op het middenveld, en dan kunnen spelers van het kaliber De Roon en Vormer al gauw niet veel constructiefs uitrichten. Het was zorgwekkend om te zien hoe de Italianen gaten vonden in de op papier volle defensie van Oranje. Niet voor het eerst al moest Koeman ervaren dat een systeem op zich nog geen garantie kan bieden. Hij had weer een extra verdediger opgesteld, en hij zal dat begrijpelijkerwijs blijven doen, maar spits Belotti en Verdi zelfs tweemaal doken ogenschijnlijk simpel achter de verdedigingslijn op en Vormer keerde de bal na een kopbal van Criscito op de doellijn. Halverwege scoorde Italië dan toch. Na een uitbraak in weer veel ruimte vond de ene invaller, Chiesa, de andere, Zaza (1-0). Tegen tien man (rode kaart voor Criscito na een overtreding op Babel) probeerde Koeman het nog met offensieve wissels. Het leverde zowaar de gelijkmaker nog op: een kopbal van invaller Aké na een voorzet van Berghuis (1-1). Koeman koesterde het resultaat zichtbaar, alleszins begrijpelijk in zijn situatie en in deze tijden.