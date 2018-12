Gele hesjes betogen opnieuw in Frankijk, meer dan 100 arrestaties

Het aantal gele hesjes lag een stuk lager dan vorige week zaterdag: volgens officiële schattingen 66.000 door het hele land, tegen 126.000 vorige week.

In heel Frankrijk waren 69.000 agenten ingezet, tegenover 89.000 een week geleden. Er was vooral veel politie aanwezig in Nantes, Bordeaux en Toulouse. In Parijs waren 8000 politiemensen op de been. Af en toe werden waterkanonnen en traangas ingezet om oplaaiende relletjes de kop in te drukken.

De gele hesjes begonnen half november met protesten op knooppunten en rotondes tegen de verhoging van de brandstofprijzen. Al snel groeiden de demonstraties uit tot bredere protesten tegen het beleid van Macron. De demonstraties in Parijs leidden de afgelopen weken tot vandalisme en gewelddadige botsingen met veiligheidstroepen.

