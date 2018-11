Gele Geldmaat moet baken voor cashgebruikers worden

De geldautomaten van de grote banken krijgen een eenduidig uiterlijk. Ze worden allemaal geel en gaan Geldmaat heten. Dat hebben ABN AMRO, Rabobank en ING met elkaar afgesproken. Vanaf het nieuwe jaar dragen de grootbanken hun gelduitgiftepunten geleidelijk aan over aan Geldservice Nederland (GSN), dat de automaten nu ook al vult en onderhoudt.

“In winkels wordt steeds vaker digitaal betaald. Er blijft echter ook behoefte om contant geld op te nemen of te storten”, aldus Geert Eikelboom, CEO van Geldservice Nederland. “Daarom werken we met de banken samen aan een gezamenlijk geldautomatennetwerk waarmee we de automaten evenwichtiger over Nederland verspreiden. Zo zie je nu soms in een winkelgebied vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan.”

Afname Dat evenwichtiger spreiden komt volgens een woordvoerder van Geldservice Nederland neer op een vermindering van het aantal geldautomaten. Om te bepalen welke apparaten behouden blijven, kijkt Geldservice Nederland naar het aantal transacties en bezoekers per gebied. Wij houden invloed op de dichtheid en de bereikbaarheid Woordvoerder Ouderenbond KBO-PCOB De afname van het aantal geldmachines was – door het sterk dalende gebruik van contant geld en door kostbare ramkraken – al lang in gang gezet: waar Nederland tien jaar geleden nog ruim 9500 geldautomaten telde, waren dat er in het voorjaar van dit jaar nog ruim 7800. Nu we elkaar regelmatig ‘tikkies sturen’ en mobiele telefoons vaker als betaalmiddel fungeren, zal het aantal ‘flappentappers’ verder afnemen. Gemeenten, ouderenbonden en consumentenorganisaties maken zich daarom zorgen over de beschikbaarheid van contant geld, bijvoorbeeld in dunbevolkte gebieden. Vooral ouderen en gehandicapten zijn, of voelen zich, meer afhankelijk van papiergeld.

Afspraak Ouderenbond KBO-PCOB is voorlopig blij met de komst van de Geldmaat: “Vooralsnog ziet het er goed uit. Wij zijn er dan ook zelf bij betrokken geweest als deelnemer van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.” Daarin zitten, naast de ouderenbonden, ook de banken, gemeenten en de Consumentenbond. Zij maakten eerder al de afspraak dat iedereen binnen een straal van vijf kilometer moet kunnen pinnen. “Het is dus niet zoals met het verdwijnen van brievenbussen. Wij houden invloed op de dichtheid en de bereikbaarheid.” Ook de Consumentenbond toont zich tevreden over de nieuwe Geldmaat. “Wij horen en voelen wel overal argwaan”, zegt een woordvoerder. “Maar in principe is het echt de bedoeling dat het aantal automaten op peil blijft. Wij houden die dekking in de gaten, net als de kosten die banken voor het gebruik van de automaten berekenen. Zeker nu er een monopoliepositie ontstaat.” Beide bonden noemen als voordeel van de uniforme machine dat de daglimiet die bij gastbezoek was afgesproken komt te vervallen. Ook het saldo opvragen – bij gastbezoek niet mogelijk – kan bij de nieuwe gele geldmachine wel.

Kleinere banken doen niet mee De Volksbank ( ASN, SNS, RegioBank) ‘volgt de ontwikkelingen met belangstelling’ maar doet niet mee aan de gele Geldmaat van de grootbanken . “SNS blijft geldautomaten handhaven onder eigen naam”, zegt een woordvoerder van de Volksbank. Triodos Bank heeft geen geldautomaten en laat weten dat zo te houden. “Onze klanten kunnen gewoon gebruikmaken van de nieuwe bankneutrale ‘Geldmaat’.”

