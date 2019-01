Geldvervoerder SecurCash deels failliet

Volgens de gisteren benoemde curator Marc Udink zijn er drie reden waarom SecurCash in moeilijkheden is geraakt. In 2015 nam Wincor Nixdorf, het Duitse moederbedrijf van SecurCash, de bekende Nederlandse geldtransporteur Brink’s over, en voegde die samen met zijn eigen dochter SecurCash. Brink’s zat destijds in financiële problemen en kampte volgens Udink met hoge schulden en een aantal dure verplichtingen. SecurCash nam die schulden en verplichtingen over.

SecurCash verzorgt jaarlijks zo’n 450.000 geld­trans­por­ten voor ruim duizend klanten

Minder werk Belangrijker nog is dat de rol van contant geld steeds kleiner wordt en dat er voor transporteurs als SecurCash minder werk is. Ten slotte speelt volgens Udink mee dat (grote) winkelketens lage tarieven hebben afgedwongen voor hun geldtransporten. Die tarieven zijn voor SecurCash vaak niet kostendekkend. “In een markt die kleiner wordt zie je meestal dat bedrijven samenklitten en vervolgens hun tarieven verhogen. Maar bij de geldtransporten is dat niet het geval – de tarieven zijn juist gedaald.” Volgens Udink is dat het gevolg van de macht van de grootwinkelbedrijven. SecurCash verzorgt jaarlijks zo’n 450.000 geldtransporten voor ruim duizend klanten. Het personeel is vandaag ingelicht over de situatie bij het bedrijf. Vorig jaar was er al een reorganisatie bij het bedrijf die 140 banen kostte.

Bonus De geldauto’s van SecurCash staan, zegt Udink, vandaag en morgen stil. Mogelijk gaan ze vrijdag weer rijden. Udink hoopt dat de grote banken bereid zijn een potje te vormen zodat het personeel dat doorwerkt een bonus kan krijgen. Bij het moederbedrijf, dat na een fusie nu Diebold Nixdorf heet, hoeft Udink daarvoor niet aan te kloppen. “Dat heeft al 20 miljoen in het bedrijf gestopt”, zegt hij. Volgens Udink heeft SecurCash op verzoek van de Nederlandsche Bank de afgelopen drie maanden nog doorgedraaid. Zo kon worden voorkomen dat bedrijven aan het einde van het jaar, rond de feestdagen, met bakken cash zouden zitten. SecurCash heeft volgens Udink de afgelopen drie jaar een verlies geleden van 20 miljoen euro.

Geen actie Volgens Udink is de kans dat het failliete onderdeel een doorstart zal beleven niet groot. Concurrenten weten al een tijdje van de problemen bij SecurCash maar hebben tot nu toe geen actie ondernomen. Uitgesloten is een overname van het failliete onderdeel overigens niet, zegt Udink. Grote concurrent van SecurCash is het Britse G4S, dat naast geldtransporten ook allerlei beveiligingsdiensten levert. Een andere partij is RCCS Waardetransport. Grootbanken als ING, Rabobank en ABN Amro laten hun contant-geldverkeer verzorgen door het door hen opgerichte Geldservice Nederland dat sinds 1 januari Geldmaat heet.

