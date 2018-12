Geldt bij gevaar voor zelfdoding de geheimhoudingsplicht of de zorgplicht?

De therapeute was nalatig, vinden de ouders. Dat maken zij op uit het e-mailverkeer dat zij na de dood van hun dochter inzagen. Zij lazen dat het almaar slechter ging met Ximena. De ouders wisten dat niet, omdat de therapeute op verzoek van Ximena niets vertelde.

Daarmee heeft de behandelaar de richtlijn rond suïcidegedrag genegeerd, zegt de vader van Ximena, Randy Knol. “In de richtlijn staat dat het belangrijk is de sociale omgeving te mobiliseren. Dat is niet gebeurd. Sterker, in december belde de psycholoog mij op. Per ongeluk, ze dacht dat ze Ximena kreeg. Ik zei toen: Goh, het gaat beter met haar. Ze is zo vrolijk. ‘Ja’, zei de therapeute, ‘het gaat fantastisch. De therapie slaat goed aan’. Maar als ik nu het e-mailverkeer lees, zie ik een grote wanhoopsschreeuw.”

De richtlijn van onder andere het Nederlands Instituut voor Psychologen (Nip) benadrukt het belang van familie en vrienden bij de behandeling. Een verplichting om hen bij de behandeling te betrekken is er niet. De afweging is aan de hulpverlener zelf.

Zorgplicht weegt zwaarder

Ad Kerkhof vindt dat bij suïcide de zorgplicht zwaarder weegt dan de geheimhoudingsplicht. Kerkhof is hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “Al is iemand 18, 19 of 20, ik vind dat je altijd de ouders erbij moet betrekken”, zegt hij. Als een jongere suïcidaal is en vraagt: ‘Ik wil niet dat je mijn ouders erbij betrekt, ik wijs je op je geheimhoudingsplicht’, dan moet je zijn verzoek niet honoreren. Dan zeg ik: een goede behandeling kan niet zonder je ouders. Dus je mag kiezen, of jij zegt het, of ik.”

Ze wilde ons niet tot last zijn Randy Knol, vader Ximena

De therapeute tegen wie nu aangifte is gedaan, heeft de ouders niet ingelicht omdat Ximena dat niet wilde. “Ze wilde ons niet tot last zijn”, zegt vader Knol. Die gedachten spelen vaker bij jongeren die een einde aan hun leven willen maken. Een ‘waanachtige beleving’, noemt Kerkhof dat. “Als je bij suïcidaliteit meegaat in de wens van geheimhouding, ga je mee in de ziekte van de patiënt.”