Geldnood smoort ambitie van Dutch Windmills

De plannen van Dutch Windmills waren in oktober, aan het begin van dit seizoen, nog zo ambitieus. De basketbalclub uit Dordrecht trad toe tot de Dutch Basketball League (DBL) en het doel was om in drie jaar Europees basketbal te gaan spelen. Sportief gaat het Dutch Windmills dit seizoen inderdaad voor de wind. De ploeg van coach Geert Hammink – voormalig NBA-speler – staat vijfde, een plek die recht geeft op deelname aan de play-offs om de lands-titel. Maar de club zit met een flink liquiditeitstekort.

Het gaat om een tekort van in totaal tussen de 150.000 en 180.000 euro. Een deel van het salaris van de spelers is al sinds februari niet meer overgemaakt en de thuiswedstrijd van afgelopen zondag tegen Feyenoord werd uitgesteld, omdat Dutch Windmills de sporthal niet meer in mag, iets wat voor trainingen dit seizoen al meerdere keren gebeurde.

De financiële problemen zijn ontstaan doordat een paar grote investeerders op het laatste moment zijn afgehaakt

De financiële problemen zijn ontstaan doordat een paar grote investeerders op het laatste moment zijn afgehaakt, legt Jan Vrencken uit. Hij is waarnemend voorzitter, nadat voorzitter Ton Sels op non-actief is gesteld. Sels, initiatiefnemer van Dutch Windmills, had contact met de investeerders van de club. “Hij was met veel zaken bezig en deelde dat in grote lijnen ook met ons”, licht Vrencken toe. “Maar de details deelde hij niet.”

Toen bleek dat Sels over bepaalde zaken te optimistisch was geweest en Dutch Windmills in geldnood kwam, is hij op non-actief gesteld. Vrencken: “Het was voor ons duidelijk: als we zo verder gaan, redden we het niet.”

Het is de bedoeling dat de Dordtse basketbalclub het seizoen in de DBL in ieder geval afmaakt. Maar daarvoor zijn nieuwe sponsoren nodig. “Dat is lastig, want sponsoren krijgen de berichten over de financiële problemen ook mee en haken dan sneller af”, zegt Vrencken. “Maar we zijn nu met meerdere partijen in gesprek. We hopen dat die gezamenlijk als investeerder op willen treden.”

Hoogste niveau Het liquiditeitstekort in Dordrecht kan ook gevolgen hebben voor andere clubs die willen toetreden tot de DBL, want sponsors elders zullen nu eerder af- dan aanhaken. Een tegenvaller voor de DBL: er zijn nu tien clubs actief op Nederlands hoogste basketbalniveau, maar de DBL wil dat aantal graag uitbreiden naar twaalf tot veertien. Om te voorkomen dat clubs gedurende het eerste seizoen in de DBL al in nood komen heeft de DBL een aantal jaren geleden een eisenpakket samengesteld waaraan clubs moeten voldoen. Zo moet er een stevige organisatie staan en moet de begroting een minimale hoogte hebben van 300.000 euro. “Die eisen waren er ook voor Dutch Windmills en aan het begin van dit seizoen zag het er ook goed uit”, vertelt Ramses Braakman, voorzitter van de DBL. “Maar je ziet: je kan problemen nooit voor 100 procent voorkomen. We blijven afhankelijk van de organisatie van een club zelf.” We hebben 50,1 procent kans dat we verder kunnen en 49,9 procent kans dat dat niet lukt Toch denkt Braakman niet dat de DBL aan het maximumaantal clubs zit. “In Den Haag en Nijmegen zijn concrete plannen om in de DBL te spelen en ook steden als Bergen op Zoom, Eindhoven en Utrecht hebben een sterk achterland als het om basketbal gaat.” Braakman blijft intussen ook op Dordrecht hopen. Ook Vrencken mikt daarop, maar is wel realistisch. “Laat ik eerlijk zijn: we hebben 50,1 procent kans dat we verder kunnen en 49,9 procent kans dat dat niet lukt. Ik ben positief over de toekomst, maar we moeten de zaken niet mooier voorspiegelen dan ze zijn.”

Nederlands team niet verder met Van Helfteren Het Nederlands basketbalteam gaat niet verder met Toon van Helfteren als bondscoach. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) en de stichting Nederlands Mannenteam (NMT) nemen na zes jaar afscheid van hem. Onder leiding van Van Helfteren deed Nederland in 2015 voor het eerst in 25 jaar weer mee aan het Europees kampioenschap. Voor het eerst in ruim dertig jaar streed Nederland ook mee om deelname aan het wereldkampioenschap. “Hij heeft het team weer op de kaart gezet”, zegt NMT-voorzitter Bert Kragtwijk. De eerste opdracht voor de nieuwe coach is om succes te boeken bij de eerste kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2021. Het NMT en de NBB willen dat de Orange Lions structureel meespelen op eindtoernooien. Het uiteindelijke doel is deelname aan de Olympische Spelen van 2028.

