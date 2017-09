Gelderse pasta

Ingrediënten voor twee:

1 fijne rookworst

100 g fusilli

2 eetl. rookspek in blokjes

200 g snijbonen in ruiten

1 eetlepel boter

1 ui, gesnipperd

blik tomatenblokjes (400 g)

peper, zout

Worst is een uitvinding van de Babyloniërs, zo'n 3000 jaar geleden. Maar het roken van worst lijkt een tamelijk recente uitvinding te zijn. Johanna Maria van Winter, emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de Middeleeuwen, heeft, om na te gaan hoe het hier stond met de conservering van levensmiddelen onder meer de kasboeken van de bisschop van Utrecht, de graven van Gelre en het tolhuis in Lobith erop nagekeken.

Volmaakte Geldersche Keukenmeid

Geen gerookte vleeswaren! Gravinnen kochten hun vlees zoveel mogelijk levend in om het vers te houden. Ook de Oost-Indiëvaarders moesten het met gepekelde worst doen. Maar in de achttiende eeuw begon gerookte worst furore te maken in Nederland. 'De Volmaakte Geldersche Keuken-Meid' (1756) legt uit dat je daarvoor in de schoorsteen of rookkamer eiken- of beukenhout moet gebruiken. Het laat zich raden dat Gelderland, de enige provincie die in ruime mate over zulk hout kon beschikken, het meest vermaard werd om zijn rookworst.

De worst 20 minuten laten wellen in water dat net tegen de kook aan is.

De pasta (kooktijd 9 min.) met het rookspek in ruim kokend water 4 minuten koken, dan de snijboonstukjes 5 minuten laten meekoken in open pan. Afgieten in een zeef.

De boter verhitten in een anti-aanbakkoekepan. De uiesnippers glazig bakken. Tomatenblokjes met sap toevoegen en laten inkoken tot een dikke saus. Op smaak brengen met peper en zout.

Pasta met bonen rondom de saus scheppen. Garneren met de worst in schuine plakken. Pilsje erbij.

Menusuggestie

Vooraf: Op blaadjes sla flink wat tuinkers, daarop een gehalveerd hardgekookt ei, omkranst met mayonaise.

Na: Deventer ijsje; bolletje vanille-ijs waarop kleine blokjes Deventer koek en een schepje vanillevla.