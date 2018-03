Gelderland koopt vakantieparken op om verpaupering tegen te gaan

Afgebladderde stacaravans, overwoekerde paden en jeu-de-boulesbanen, stapels groen uitgeslagen stoelen of ander morsig meubilair. Vergane glorie op het vakantiepark is bepaald geen aanlokkelijk gezicht. Deze week is door de provinciale staten van Gelderland ingestemd met de oprichting van de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV), die moet helpen met het verbeteren van de parken en ze zo nodig opkoopt tegen een marktconforme prijs.

We hebben een nieuw instrument ontwikkeld om zo toch wat te kunnen doen aan dit hardnekkige probleem Gedeputeerde Bea Schouten

Het is de provincie en verschillende gemeenten op de Veluwe al jaren een doorn in het oog. Naar schatting 75 van de 500 vakantieparken in deze regio zijn sterk verpauperd. Meestal zijn er nog wel mensen aanwezig, zoals bewoners die, na een scheiding of vanwege schulden, nergens anders terechtkonden, of groepen arbeidsmigranten. Maar toeristen zijn er nauwelijks nog te vinden. En dat in de populairste vakantieregio van Nederland. De parken doen de uitstraling van de regio dan ook geen goed en daarnaast liggen de gevaren van ondermijning op de loer.

Het blijkt voor de overheid lastig iets te doen. Omdat ze geen eigenaar is van de accommodaties staat ze aan de zijlijn. "We hebben een nieuw instrument ontwikkeld om zo toch wat te kunnen doen aan dit hardnekkige probleem", vertelt gedeputeerde Bea Schouten (toerisme en recreatie). "Dat is uniek en spannend, want het is niet eerder gedaan door de overheid."

De OMVV grijpt pas in als de markt het zelf niet doet en kan alleen opkopen als een eigenaar daarmee instemt. Elf Veluwse gemeenten, waaronder Ede, Barneveld en Apeldoorn, zijn betrokken en moeten het plan nog goedkeuren.

Een Poolse werknemer vertrekt na een verblijf op vakantiepark Noord-Riezen in het Gelderse Uddel op de Veluwe. © Koen Verheijden

Volgens Schouten komen de mensen die nu op de parken wonen niet op straat te staan. "We hebben er nog geen pasklare oplossing voor, maar we zullen op zoek moeten naar nieuwe huisvesting. Er wonen bijvoorbeeld arbeidsmigranten die in het hele land werken, maar ook mensen met psychiatrische problemen en schulden die nu nergens terechtkunnen. We willen hierover in gesprek met de minister, want we pakken iets op dat in het hele land speelt en we hebben de steun van Den Haag hier hard bij nodig."

Een opgeknapt park kan weer worden verkocht aan een recreatieondernemer. Soms wordt een park gesloopt en het terrein teruggegeven aan de natuur. "We hopen dat het een langdurige verbetering in gang zet", zegt Schouten. Over twee jaar wordt het project geëvalueerd.