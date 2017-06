Geld voor scholen die rooster aanpassen om spits te mijden

In Groningen reizen elke dag zo’n 35.500 scholieren en studenten naar het voortgezet onderwijs en het mbo. Van hen stapt 38 procent tijdens het spitsuur in. “Niemand blijft achter, maar bepaalde lijnen zijn behoorlijk vol”, zegt Hans Vooges van Groningen Bereikbaar, een samenwerkingsorganisatie van beheerders van wegen, bruggen en spoor.

Lees verder na de advertentie

Die drukte neemt alleen maar toe als de zuidelijke ringweg binnenkort op de schop gaat. Veel automobilisten moeten hun voertuig dan namelijk verruilen voor het openbaar vervoer. “Wij praten met werkgevers, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen om te kijken wie wat kan bijdragen”, aldus Vooges. De vervoerders investeren zelf in extra treinen en bussen.

Een van die oplossingen is het verzoek aan scholen hun lestijden aan te passen. De NS hebben vorig jaar al een soortgelijke landelijke oproep gedaan. De vraag is om de lessen vóór 7.45 uur of na 9 uur te laten beginnen. Het geldbedrag dat de scholen dan krijgen is afhankelijk van het aantal leerlingen dat zij uit de spits houden, met een maximum van 25.000 euro.

Niemand blijft achter, maar bepaalde lijnen zijn behoorlijk vol

Het Gomarus College, Alfa-college, ROC Noorderpoort en de Hanzehogeschool hebben al interesse getoond. “Elke ochtend is er grote drukte. We willen graag meewerken om deze spits te ontlasten”, aldus Menja Mollema, teamleider bovenbouw vwo van het Gomarus College.

Twee leerlingen van de school ontwierpen een nieuw rooster waarin de lessen na 10 uur beginnen. Door de tijd slim in te delen en met blokuren te werken, zijn de leerlingen niet veel later uit dan normaal. Met dit plan hebben zij de ‘Spitsbattle’ van Groningen Bereikbaar gewonnen.

“Het rooster ziet er veelbelovend uit, maar we moeten nog naar de haalbaarheid kijken. Leerlingen zijn vrij positief, want ze kunnen langer uitslapen. Maar hoe kijken ouders en docenten ertegenaan? En hebben we genoeg lokalen?”, aldus Mollema. Het Gomarus College gaat eerst nog in gesprek met Groningen Bereikbaar voordat de school het plan indient.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.