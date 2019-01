Geld uit de fontein gaat nog gewoon naar de armen in Rome

Maar de oplossing die burgemeester Virginia Raggi van de populistische Vijfsterrenbeweging voorstelde, leidde afgelopen weekend tot een nieuwe rel. Ze zou het geld uit de beroemde Trevifontein willen inzetten om asfalt te storten en vuilnis op te halen. Toeristen gooien jaarlijks zo’n 1,5 miljoen euro over hun linkerschouder het water in. Eén muntje staat garant voor een nieuw ­bezoek aan de stad, twee voor het tegenkomen van je grote liefde en bij drie mag de muntengooier een huwelijk verwachten. Zo wil althans de mythe, populair sinds de Amerikaanse film ‘Three coins in the fountain’.

Gaarkeukens Dat pak geld van goedgelovige of anders traditiegetrouwe toeristen gaat al sinds 2001 naar de ­Katholieke organisatie Caritas. Die helpt daarmee armen en daklozen, bijvoorbeeld met gaarkeukens. En om nou juist dáár het geld voor wegreparaties te halen? “Geld van de meeste armen afgepakt”, kopte de Italiaanse en aan de kerk gelieerde krant Avvenire afgelopen zaterdag op de voorpagina. Uit het hele land kwam kritiek. Totdat Raggi meldde dat het allemaal een misverstand was. Natuurlijk gaat ze geen geld afpakken van die allerarmsten. Sterker: Caritas krijgt vanaf nu ook al het geld uit de andere fonteinen die de stad rijk is. Een extra 200.000 euro per jaar. Het enige dat verandert is dat een ­gemeentedienst voortaan het geld uit de fonteinen telt, in plaats van Caritas. Daarna gaat het alsnog naar de gaarkeukens.

