Geld geven is de meest efficiënte vorm van hulp bij natuurrampen

Perspectief Lees verder na de advertentie De vraag van Monic is interessant maar komt helemaal voort uit het perspectief van de gever. Zou het niet moeten gaan om de ontvanger en wat die nodig heeft? In dit geval van Sint- Maarten is geld het beste omdat er gebrek is aan voedsel en water. Ik heb er dus geen enkele moeite mee om nu geld te geven. Marc Wortmann, Zeist

Uit zicht Als je geld geeft verdwijnt dat uit zicht, schrijft Monic Slingerland. Dat is volgens mij precies de bedoeling van geven. Als je iets geeft, is het daarna van de ander aan wie je gegeven hebt. Het wordt de verantwoordelijkheid van die ander om er zorgvuldig mee om te gaan. Het is natuurlijk van belang dat geldstromen worden gecontroleerd door daartoe bevoegde instanties. Maar na de gift is het geld niet meer van mij. Als je geld geeft kan de ander ermee doen wat hij nodig acht. Daar is volgens mij niets kils aan. Corry Noordhof, Den Dolder Wie zorgt op Sint-Maarten voor de afhandeling en distributie, als je daar op eigen initiatief en inzicht hulpgoederen heen stuurt?

Geen excuus Naar mijn mening is het overmaken van geld de meest effectieve vorm waarin onze betrokkenheid kan worden geuit. Natuurlijk gaat die persoonlijke gift anoniem op in een grote geldstroom, maar waarom zouden we het nodig hebben om onze eigen bijdrage in de uitvoering van de hulp te herkennen? Warm medeleven kunnen we ook uiten door fouten bij besteding van gelden in het verleden niet als excuus te gebruiken om geen geld te geven, door bij de hulpverlening niet in de weg te lopen met goedbedoelde eigen initiatieven en door vertrouwen uit te spreken in organisaties als het Nederlandse Rode Kruis. Uiteraard mogen we wel van die organisaties verlangen dat zij verantwoording afleggen over een warme, want effectieve besteding van ons geld. Wim Wijnen, Zoetermeer

In eigen zak Ik ben 37 jaar hulpverlener in het buitenland. Mijn ervaring is dat als er geen betrokkenheid bij het project is, het geld daar verdwijnt, maar ook hier. Bij een agrarisch project in Roemenië raakten we veel geld kwijt. We hadden goede afspraken gemaakt, maar woorden zijn woorden en papier is gewillig. De begeleider daar stopte het geld in eigen zak. Bij een ander project in Roemenië voor mensen in beperking gaat het heel goed, de oprichter is de vader van de gehandicapte dochter en begeleider van het project. Hij heeft dus eigenbelang. Er gaan daags negentig kinderen met een beperking naar school. Super. Klaas Ferbeek, Emmeloord

Lokale economie Als je echt bij een ramp betrokken bent, ga je uit van de noden daar. Als je op eigen initiatief en inzicht hulpgoederen naar Sint-Maarten stuurt, wie zorgt daar voor de afhandeling en de distributie? Grote kans dat je container ergens achteraf op het vliegveld of de haven belandt. En dat je ongewild meehelpt aan de inmiddels klassieke ramp na een ramp en zo de echt benodigde goederenstroom naar het eiland blokkeert. Prioriteit nummer één is het op gang brengen van de lokale economie en het scheppen van (tijdelijke) werkgelegenheid. Daar is geld voor nodig. Theo Thijsen, Delden

