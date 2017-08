Gejuich tot ver buiten het Witte Huis: Steve Bannon stapt op

Bannon was als hoofd van het rechts-conservatieve nieuwsmedium Breitbart vóór de verkiezing van Trump diens belangrijkste adviseur. Hij zat achter het inreisverbod voor burgers uit diverse moslimlanden en bestreed gematigde krachten rond Trump. Vaak nam hij op grove wijze krachtige standpunten in, maar hij blijft populair bij een deel van Trumps achterban. De laatste tijd lag Bannon geregeld overhoop met Jared Kushner, de man van Ivanka, die een steeds zichtbaarder rol kreeg als rechterhand van Trump.

De nieuwe stafchef van het Witte Huis John Kelly zou achter het ontslag zitten. Die maakte eind juli al in een paar dagen korte metten met de net aangetreden Witte-Huis woordvoerder en mede-vuilbekker Antony Scaramucci. Toch vertoont de relatie tussen Trump en opruier Bannon al sinds april scheuren. Trump zei toen: "Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken was. Ik ben mijn eigen strateeg, en ik ben niet van plan om mijn strategieën aan te passen."

Hand overspeeld

Bannon heeft duidelijk zijn hand overspeeld bij de president. De druppel was wellicht een interview dat hij gaf aan het blad The American Prospect, waarbij Bannon dacht dat hij off the record sprak. Hij kritiseerde Trump die Kim Jong-un van Noord-Korea bedreigde met ‘vuur’. “In een half uur zijn er tien miljoen Koreanen in Seoul dood, dus ze hebben ons in de tang”, zei hij. Dat was nog niet alles. Bannon spoot vuil over collega’s in de regering, beloofde een diplomaat weg te werken en vernederde ambtenaren die het handelsbeleid niet radicaal durven te veranderen.

Een gevarieerde groep witte nationalisten is momenteel her en der in de VS actief voor het behoud van monumenten die slavenhouders verheerlijken. En wie weet, stoorde het Trump ook wel dat Bannon die extreem-rechtse Amerikanen voor rotte vis uitmaakte. Trump steunde hen juist enkele malen per Twitter, het radicale witte deel van de natie is ten slotte ook zijn achterban.

Het zou Trump bovendien niet lekker zitten dat Bannon achter het ontslag van stafchef Reince Priebus zat, drie weken geleden. Het is amper bij te houden wie er waarom uitvliegt in het Witte Huis. Wedkantoren kunnen vast laten inzetten op wie de volgende zal zijn die richting het bordje ‘Exit’ gaat.

