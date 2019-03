Gejuich bij Forum voor Democratie: ‘Ik hoop dat we de Klimaatwet kunnen stoppen’

Vuisten gaan de lucht in, verrukt gelach en gejuich klinkt door de hoge zaal. Mensen kijken elkaar vol ongeloof aan. De exitpoll uit Zuid-Holland is net binnen en Forum voor Democratie is daar in een klap de grootste partij. Een groepje vrouwen uit die provincie is euforisch. “Ik kan wel huilen!” klinkt het.

De sfeer in het chique Hotel Theater Figi in Zeist raakt er alleen maar geladener door: de disco-muziek klinkt een tikje luider, de conversaties worden uitbundiger. Tweede Kamerlid Theo Hiddema verschijnt in de zaal. Het geheim van de definitieve doorbraak van Forum? “Wij zijn puur gekozen op inhoud. Wij zijn nooit gevlucht in het werk van: wie is de braafste kandidaat van het land.” De woorden van Theo Hiddema worden met luid gejuich begroet door de volle zaal.

Het Tweede Kamerlid lijkt te verwijzen naar de ophef die ontstond over zijn uitspraken in het Kurhaus, na de aanslag in Utrecht. Daar zei Hiddema dat Forum net ‘in een flow’ zat, toen de andere partijen besloten de campagne te staken: “En nou zou je verdorie op de valreep door gebeurtenissen waar wij niets mee te maken hebben, zou alles weer door je vingers wegglippen (...) En dan moeten ze ons die gebeurtenissen op Kanaleneiland aanwrijven. Nou mooi niet.”

In Zeist zegt Hiddema: “Ik ben hier bijzonder trots op. Nogal wat kiezers stemmen op braveriken die het hebben over verbinding. Maar die gebruiken verbinding vooral als trucje, om elkaar vast te houden.”

Juichend publiek bij de uitslagenavond van Forum voor Democratie in Zeist. © EPA

Ongekende opmars In Brabant, op het oog minder een Forum-provincie dan Zuid-Holland is Forum in een klap de tweede partij. Als Forum even later in Gelderland krap derde wordt, gaan er opnieuw vuisten en champagneglazen de lucht in. Het is duidelijk dat Forum aan een ongekende opmars bezig is. De sfeer is de hele avond toch al opgetogen. Gasten worden verwelkomd met een glas prosecco door een gastheer mét Italiaans accent. Leden gaan op de foto met de 17de eeuwse schepen en de beeltenis van Thierry Baudet op de verkiezingsposters. “Vluchtelingen uit Syrië zijn helemaal goed. Economische vluchtelingen: nee. Daar komen vaak problemen van.” De verwachting vooraf: zeven, acht zetels in de Eerste Kamer. Een enkeling hoopt op meer. “Ik hoop op negen zetels”, zegt Rebecca (20), een student bestuurskunde die niet met haar achternaam in de krant wil. In het verleden voelde ze zich nooit door de politiek aangesproken. Maar toen kwam Forum voor Democratie, en toen voelde ze: dit is mijn partij. Door de strijd voor het referendum, en inmiddels ook door het verzet tegen de Klimaatwet en de beperking van immigratie die de partij voorstaat. “Vluchtelingen uit Syrië zijn helemaal goed. Economische vluchtelingen: nee. Daar komen vaak problemen van.” Dat geluid is vaker te horen tijdens de uitslagenavond. De immigratie moet beperkt, de klimaatmaatregelen die het kabinet wil zijn ‘absurd’. © werry crone

Unheimlich “Ik heb ook een Marokkaanse overbuurman”, zegt Lucien de Graaf uit Driebergen. “Prima, vent, die past zich aan. Maar als ik in Rotterdam of Amsterdam ben, daar hokken ze allemaal bij elkaar. Ik wil niet zeggen dat ik me dat ik me dan angstig voel, maar het voelt wel unheimlich.” Nicki Pouw-Verweij, de nummer 3 op de lijst in Utrecht is blij verrast. Hoewel, echt verbaasd is ze toch ook niet. “Ik hoorde op veel plekken de afgelopen tijd dat mensen dat het helemaal gehad hebben. Ze zien de noodzaak dat het anders moet.” Veel mensen hebben het gevoel dat er nooit naar hun stem geluisterd wordt, zegt ze. “Die zien dat de VVD in het kabinet nu GroenLinks-beleid aan het uitvoeren is.” Even later blijkt Forum de VVD op de hielen genaderd is. In de exitpoll krijgen de liberalen 12 zetels, Forum 10. De partij, begonnen als denktank tegen het Oekraïnereferendum in 2016, kwam twee jaar geleden met twee zetels in de Tweede Kamer. De partij van Thierry Baudet was de VVD al voorbij in ledenaantal. Nu is Forum een machtsfactor in de senaat. Opvallend genoeg wordt er ook gejuicht als de PVV verliest in de peilingen, mogelijk omdat kiezers verwachten dat die stemmen bij Forum terechtkomen. “Ik vind de tactiek van de PVV niet goed”, zegt Jasper van Buul uit Rijswijk, die in het verleden wel op Wilders stemde. “De partij heeft zo weinig ambitie en krijgt weinig voor elkaar.” Een stem op de PVV is en stem voor eeuwige oppositie, vindt hij. Forum kan zijn invloed wel aanwenden in de senaat, verwacht Van Buul. “Ik hoop dat Henk Otten daar af en toe zijn bulderende stem zal laten horen en op tafel gaat slaan.” Studente Rebecca verwacht dat Forum het verschil kan maken in de Eerste Kamer. “Ik hoop dat we de Klimaatwet kunnen stoppen en ook voor het andere beleid een stokje kunnen steken.” De naam van Rebecca is bij de redactie bekend.

