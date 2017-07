Geïrriteerde Barnier wil dat Britten nu eens duidelijk zijn

Hij weet zich doorgaans in te houden, met zijn bijna Britse stiff upper lip, maar inmiddels kost het Michel Barnier steeds meer moeite zijn ongeduld en frustratie te verbergen. De Fransman leidt vanaf maandag namens de EU de tweede ronde van brexit-onderhandelingen met Groot-Brittannië, maar hij heeft nog steeds geen idee wat er te onderhandelen valt.

“De standpunten van de EU zijn duidelijk, nu moeten we weten wat de Britse standpunten zijn”, zei de hoofdonderhandelaar gisteren op een weinig hoopgevende persconferentie. Want hij heeft dit al zo vaak gezegd.

Zo hebben de Britten nog steeds niet erkend dat er bij hun vertrek uit de EU een financiële eindafrekening moet worden opgemaakt, een optelsom van aangegane verplichtingen. Hoe hoog die wordt, is nog voer voor discussie, maar eerst zal Londen wat Brussel betreft toch moeten toegeven dat die verplichtingen bestaan.

Veel verder dan ‘de EU kan naar haar centen fluiten’ komt de Britse regering voorlopig niet. Deze uitspraak werd dinsdag letterlijk zo gedaan door minister Boris Johnson van buitenlandse zaken, tijdens een debat in het Lagerhuis.

“Ik hoor geen gefluit, ik hoor slechts het getik van de klok”, zo klonk Barniers reactie op Johnsons woorden.

Losgeld

De ‘exit-rekening’ is een van de drie hoofdonderwerpen in de eerste onderhandelingsfase, naast de burgerrechten en de grenskwestie Ierland - Noord-Ierland. Pas als over deze onderwerpen ‘voldoende vooruitgang’ is geboekt, het liefst dit najaar, kan fase twee van de onderhandelingen beginnen, over de toekomstige (handels)relatie tussen Groot-Brittannië en de EU-27.

Schattingen over het bedrag dat Londen bij vertrek aan de overige EU-landen schuldig is, lopen uiteen van 50 tot 100 miljard euro. Het gaat om onder meer pensioenrechten van EU-personeel, landbouwsubsidies en humanitaire hulp, allemaal EU-brede afspraken waaronder ook een Britse handtekening staat.

Brexit-boegbeeld Nigel Farage spreekt van ‘losgeld’. Barnier was zichtbaar geïrriteerd door dit soort terminologie. “Het is helemaal geen losgeld, het is geen straf, geen wraak. De Britten zijn verplichtingen met ons aangegaan. Ik hoop dat iedereen dat nu een keertje begrijpt.” Bijna wanhopig klonk Barnier toen hij zei: “Hoe bouw je een relatie op als er geen vertrouwen is?”

Tot nu toe heeft Londen alleen zijn onderhandelingspositie bekendgemaakt over de burgerrechten van de ongeveer drie miljoen EU-ingezetenen in het Verenigd Koninkrijk. Dat Britse voorstel is sterk bekritiseerd door de andere landen, omdat de positie van deze EU-burgers achter zou blijven bij de beloofde garanties voor de 1,3 miljoen Britten elders in de EU.