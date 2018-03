Geholpen door de Brexit lijft Euronext roemruchte Ierse beurs in

In een koffiehuis aan Dame Street in Dublin, op de plek van het huidige stadhuis, kwam in 1793 de Ierse aandelenhandel op gang. Met de afgeronde overname door Euronext komt nu een einde aan de zelfstandige Irish Stock Exchange. Gisteren maakten beide partijen bekend dat de overname is goedgekeurd door de toezichthouder, de Ierse centrale bank.

De Irish Stock Exchange (ISE) heet voortaan Euronext Dublin en is een van de zes beurzen van Euronext. Deze overkoepelende organisatie ontstond in 2000 zelf uit een fusie van de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Al snel kwamen Londen en Lissabon daarbij. De overname van de ISE heeft een geschatte waarde van 137 miljoen euro en moet tegen 2020 zo'n 6 miljoen euro aan financiële voordelen opleveren.

De Ieren hebben baat bij de technologische kennis van Euronext en worden zichtbaarder voor internationale investeerders. Omgekeerd neemt Dublin specialistische kennis mee over de handel in obligaties en bepaalde beleggingsfondsen (exchange-traded funds). Euronext begint een expertisecentrum op dit gebied en Deirdre Somers gaat dat leiden. Ze was elf jaar lang CEO van de Ierse beurs en houdt die functie bij Euronext Dublin.

Een topvrouw, dat past goed bij de ISE, want in 1925 werd daar de allereerste vrouw ter wereld toegelaten als aandelenhandelaar, de 22-jarige Oonah Keogh. Het was een spraakmakende gebeurtenis in het traditionele, katholieke Ierland. De huidige topvrouw Somers heeft in het archief onderzoek laten doen naar haar verre voorgangster, en zette Oonah Keogh eerder deze maand op internationale vrouwendag in het zonnetje.

Want de Ierse beurs is trots op z'n geschiedenis, die een relatie heeft met de Ierse geschiedenis, en memoreert bijzondere feitjes. In de jaren 1830 gingen de spoorwegaandelen bijvoorbeeld als een raket en na 1890 was er een boom in aandelen van fietsbedrijven. Vanwege de Eerste Wereldoorlog sloot de beurs vanaf juli 1914 een half jaar de deuren, maar handelaren konden het handelen niet laten en gingen verder op de stoep voor de beurs, inmiddels gevestigd aan Anglesea Street. De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte een sluiting van slechts 4 dagen, in 1939.

De Ierse beurs was tot nu toe zelfstandig gebleven ondanks een fusiegolf in de industrie. Maar in november werd de overname door Euronext aangekondigd. Ging het zo slecht met de ISE?

Niet echt. ISE heeft zich onder leiding van Somers ontwikkeld tot een specialist in obligaties en investeringsfondsen. Vorig jaar haalden Saudi-Arabië, Kuweit, Oman en de Ierse overheid er geld op, net als bedrijven als Ryanair en Nokia. De beursgang van 3,4 miljard van de Ierse commerciële bank AIB was vorig jaar de grootste in Europa. Er werden kortom goede cijfers geschreven.

Toch nam het belang van de Ierse beurs de laatste tien jaar af, zegt professor fondsenmanagement Louis Murray van de UCD School of Business in Dublin. "Een toenemend aantal Ierse bedrijven koos voor andere beurzen, om zo betere toegang te krijgen tot internationale investeerders." Als onderdeel van Euronext zal ISE weer vaker in beeld komen bij buitenlandse partijen, verwacht hij. En dat helpt de neergang te stoppen.

Geen Ierse nostalgie dus over het einde van de zelfstandige beurs? "Ik heb het idee dat deze overname als een positieve ontwikkeling wordt gezien. Ook vanwege de onzekerheid waarmee we te maken hebben als gevolg van de Brexit."

Dat Brexit ook kansen biedt, kwam ter sprake toen Somers in december werd uitgeroepen tot zakenpersoon van de maand, door KPMG en de krant Irish Times. Aanleiding voor haar uitverkiezing was de aangekondigde overname door Euronext. Het was Somers meteen na het Brexit-referendum duidelijk geworden dat ze in beweging moest komen. Ze hoopt bijvoorbeeld Londense bedrijven ertoe te bewegen een extra notering aan de Ierse beurs te nemen. Dat het grote merk Euronext op de gevel daarbij helpt, kon ze niet ontkennen.