Geheimzinnige X-factor stuit koersval van de Chinese yuan

Na tien weken van vrijwel onafgebroken daling is de koers van de Chinese munt yuan gestabiliseerd ten opzichte van de dollar. De oorzaak is de aankondiging van de Chinese centrale bank dat die een geheimzinnige, niet nader gespecificeerde, aanpassing heeft gedaan aan de berekening van de gewenste wisselkoers.

De maatregel, die vrijdagavond laat al werd aangekondigd door Peking, lijkt direct effect te hebben. De koers van de yuan stond maandag korte tijd op de hoogste stand sinds begin augustus. In de afgelopen maanden verzwakte de Chinese munt, onder druk van de afkoelende economie, de dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten, en ook de Amerikaanse renteverhogingen. Dat laatste zorgt ervoor dat beleggers geld verplaatsen naar de VS, wat de koers van dollar ten opzichte van de yuan versterkt.

De Amerikaanse president Donald Trump liet vorige week nog weten ervan overtuigd te zijn dat Peking bewust aanstuurt op het verzwakken van zijn munt, om op die manier de Chinese export aan te jagen. Dat zou volgens hem gebeuren doordat de importheffingen die hij het land heeft opgelegd de Chinese export te veel schaden. “Wat ze doen, is compenseren voor het feit dat ze nu honderden miljoenen en in sommige gevallen miljarden betalen aan de Amerikaanse schatkist.”

De Chinese centrale bank ontkende daarop weliswaar de wisselkoers te manipuleren, maar laat nu toch weten een nieuwe berekening te gaan gebruiken voor het tot stand komen van de gewenste koers. Daarvoor gebruikt het een geheimzinnige variabele die in mei 2017 al eerder werd ingezet, maar sinds januari van dit jaar weer verviel.

Wat dat inhoudt weet niemand, en evenmin hoe deze geheimzinnige ‘X-factor’ (zoals de ‘anti-cyclische factor door sommige analisten is gedoopt) wordt berekend. Maar het signaal dat Peking in elk geval maatregelen neemt om de koersval van de yuan te stuiten, wordt opgevat als een erkenning dat ook China zich ongemakkelijk voelt bij een aanhoudende waardevermindering. Een lagere wisselkoers betekent voor het land ook een aanhoudende kapitaalvlucht, en daar zitten de autoriteiten niet op te wachten nu de economie toch al aan het afkoelen is.

Turkse lira zakt verder

Na een week waarin er niet gehandeld werd vanwege de viering van het Slachtfeest, is de Turkse lira maandag verder weggezakt. De munt daalde ruim

3 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De lira heeft dit jaar al meer dan 40 procent van zijn waarde verloren, en het einde lijkt nog niet in zicht. De economische vooruitzichten voor Turkije zijn somber: volgens de Financial Times verliezen ondernemers in de industriesector het vertrouwen in de economie. Zakenbank JPMorgan Chase verlaagde de verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar van 2,8 naar 1,1 procent, meldt persbureau Bloomberg.