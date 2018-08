Geheimtipps voor Duitsland van Trouw-lezers

We roken, toen we daar een jaar geleden rondwandelden, de confrontatie van de dag ervoor. Daar was geen voetballer aan te pas gekomen, wel een heel regiment krakers en andere gewelddadige tegenstanders van de G20 die daar werd gehouden. De schroeilucht van een veldslag hing er, bij kinderdagverblijven lagen de ruiten er nog uit, want ook de jongste Duitsers moesten voelen wat verzet is.

Wandelen naar de Wartburg

Wandelen naar kasteel Wartburg bij Eisenach in Thüringen is al vijftig jaar een traditie voor ons. De bekende bospaden in het Thüringer Wald veranderen niet. Maar sinds 1989 is ons gevoel wél veranderd: nu kunnen we hier in vrijheid lopen met onze vrienden van daar, de voormalige DDR. Geen strenge controles meer bij de grens tussen Herleshausen en Eisenach. Altijd zien we de Wartburg al uit de verte opdoemen en altijd nemen we met weemoed afscheid om terug te gaan naar Oegstgeest. We lopen over de Rennsteig, door de Drachenschlucht en over de Sängerwiese naar de Wartburg, waar Luther de Bijbel in de 16de eeuw in het Duits heeft vertaald. De Wartburg, symbool voor vrijheid en bescherming? Laten we het blijven hopen, voor ons is het de ultieme vakantiebestemming.

Wilmieneke Koppe, Oegstgeest

