Gehaat IMF schiet wankel Argentinië te hulp

Nooit meer, zeiden Argentijnen bijna twintig jaar geleden over lenen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een faillissement en groot banenverlies leerden ze wel anders. Toch vraagt hun president Mauricio Marci niet alleen een historisch hoog bedrag van 50 miljard dollar aan bij het fonds, hij liet woensdag weten de lening zo snel mogelijk in ontvangst te willen nemen.

Vijftien miljard is waarschijnlijk al onderweg naar Marci. De overige 35 miljard dollar zou over drie jaar worden uitgekeerd. Dat Marci daar nu vaart achter zet heeft alles te maken met angstige beleggers die 'op de vlucht slaan' door de tegenvallende economische resultaten.

Die beroerde situatie is niet helemaal de schuld van Marci. Door de extreme hitte mislukte de oogst van sojabonen en mais, twee van de belangrijkste exportproducten van het land. Tegenvallende opbrengsten dwongen de president de begrotingsgaten op een andere wijze te dichten. "De beslissing om versneld naar het IMF te gaan moet aan de economische onzekerheid een einde maken", zei Marci. Maar die stap bracht nog niet de gewenste stabiliteit voor de koers van de peso, die bleef donderdag sterk fluctueren. Daar komt bovenop dat de grootste vakbond in het land, met zo'n 3 miljoen leden, dreigt met een 24-uursstaking. Twee kleinere bonden willen voor 36 uur het werk neer te leggen.

Angst

De angst voor het IMF zit er nog goed in bij veel Argentijnen. Toen het land in 2001 failliet werd verklaard, trok het IMF zich terug. Genoeg is genoeg, zei het fonds tegen de toen starre overheid die weigerde hervormingen door te voeren maar wel de zoveelste crisis tegemoet ging. Veel Argentijnen verloren daardoor hun baan, hun spaargeld op de bank ging in rook op en de straten transformeerden in rap tempo tot vrijplaatsen voor relschoppers.

"IMF, nooit meer!", stond er vorige maand dan ook op de spandoeken van Argentijnen die protesteerden tegen het verzoek van hun president Marci. "Ik weet dat deze tumultueuze situatie angst bij jullie kweekt", suste de centrum-rechtse president die probeert te breken met de linkse tradities. "Ik wil dat jullie weten dat ik alleen maar beslissingen neem die jullie beschermen."