Gegrilde Perzische garnalen

Laatst bracht ze verse garnalen en gedroogde Perzische limoenen mee, die behalve zuur ook een uniek, ietwat gefermenteerd en rokerig karakter hebben. Het doel wat ze tot poeder malen en daar dan de garnalen in te marineren. In de koffiemolen lukte het zowaar de limoenen poederfijn te malen. Dat mengden we met specerijen en olijfolie tot een marinade. Na een uurtje intrekken hebben we de garnalen gegrild op de barbecue. Exotisch en voortreffelijk. We hebben er een yoghurtsaus bij geserveerd, saffraanrijst en een groene salade. Perzische gedroogde limoenen kun je op internet bestellen. Het is ook verkrijgbaar in gemalen vorm.

Lees verder na de advertentie

Ingrediënten voor 4 personen 2 gedroogde Perzische limoenen

1 eetlepel gemalen koriander

1 volle theelepel gemalen kaneel

1 tl gemalen piment

extra vierge olijfolie

zout

versgemalen peper

600 g grote, gepelde, rauwe garnalen

6 opgehoopte el dikke Griekse yoghurt

2 eetlep. fijngehakte verse koriander

1 teen knoflook, uitgeperst

rasp en sap van 1/2 citroen

Bereiding Sla met een zwaar voorwerp op de limoenen zodat ze in stukken breken. Maal ze (in de koffiemolen) tot poeder. Meng limoenpoeder, koriander, kaneel en piment door elkaar. Voeg zoveel olijfolie toe dat een een dik-vloeibare pasta ontstaat; breng op smaak met zout en peper. Schep de garnalen goed door de specerijenpasta en laat ze afgedekt minstens 1 uur (tot ca. 1 dag) intrekken. Steek de barbecue aan of verhit een grillpan tot gloeiend heet. Rooster de garnalen in 3 a 4 minuten gaar, maar niet droog. Roer intussen yoghurt, koriander, knoflook, citroenrasp en -sap met wat zout en peper door elkaar. Serveer de yoghurtsaus bij de garnalen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.