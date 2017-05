Gegrild lamsvlees en tzatziki met venkel

In 'Smashing Plates', een heerlijk Grieks kookboek van Londense chef Maria Elia, kwam ik een recept voor tzatziki tegen met venkel. Dit is voorlopig mijn favoriete variant. Net als Elia heb ik het geserveerd bij gegrild lamsvlees, dat op z'n Grieks is gemarineerd met citroensap, knoflook, oregano en olijfolie. De combinatie is voortreffelijk.

Bereiding

Steek de barbecue aan of rooster het vlees in de grillpan. Tip: ik bewaar altijd de venkelstelen en het venkelgroen. Dit is een goed recept om ze te gebruiken.

Marineer het vlees minstens vier uur (tot circa een etmaal) van tevoren. Meng (in een grote kom) knoflook, citroensap, oregano en olijfolie door elkaar en breng op smaak met zout en peper. Voeg het vlees toe en masseer met de handen goed door elkaar. Dek af en laat gekoeld marineren. Schep af en toe om.

Tzatziki (kan een dag van tevoren): Rooster het venkelzaad in een droge koekepan kort tot het geurig is. Stamp het zaad fijn in de vijzel. Meng alle ingrediënten voor de tzatziki door elkaar. Ik voeg er altijd 1 à 2 el olijfolie aan toe voor extra smeuïgheid. Je kunt yoghurt voor een deel vervangen door zure room. (Bewaar de tzatziki goed afgedekt in de koelkast.)

Neem het vlees minstens een uur voor bereiden uit de koelkast. Steek de barbecue aan of verhit de grillpan tot gloeiend heet. Rooster het lamsvlees (afhankelijk van dikte en voorkeur) in ca. 4-8 minuten tot de gewenste gaarheid (liefst roze van binnen en mooi gebruind). Serveer met tzatziki en schijfjes citroen.

Lekker met gemengde salade met witte bonen of linzen (of in citroensap en olijfolie geroosterde aardappels uit de oven).