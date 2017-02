Gegevens patiënten AMC even zichtbaar voor iedereen

Het lek werd ontdekt door de zogeheten ‘ethische hacker’ Nelson Berg. Hij is vrijdag doorgedrongen tot de informatie toen hij een afspraak wilde maken om zijn verstandskies te laten trekken, zegt hij tegen NU.nl. Via een inschrijfformulier van de polikliniek Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie kwam hij bij de gegevens. Hij nam direct contact op met het ziekenhuis, dat de pagina offline haalde. Eerder vond Berg al lekken in de systemen van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de website Kamernet.nl.

Geen toegang tot medische dossiers

Het AMC maakte het lek dinsdag bekend. De hacker heeft volgens het ziekenhuis geen toegang tot medische dossiers. Ook heeft hij de gegevens niet gezien of gekopieerd, maar had dat wel gekund en dat “trekken wij ons zeer aan”, schrijft het ziekenhuis in een verklaring. Patiënten zijn per mail ingelicht en het formulier is offline gehaald. Ook is er een onderzoek ingesteld en is er een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat volgens het ziekenhuis om een externe pagina die geen onderdeel is van de AMC-website maar wel direct gelinkt is. Andere externe pagina’s zouden niet kwetsbaar zijn.