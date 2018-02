Gefrustreerde Valentijn? #WhyImSingle biedt uitkomst

Heb jij de liefde van je leven nog niet gevonden? Ben jij single op Valentijnsdag? Dan is tv-presentator Jimmy Fallon van ‘The Tonight Show’ zeer geïnteresseerd in het waarom. Hij riep Twitteraars afgelopen week op om ervaringen te delen onder de hashtag #WhyImSingle.

Want zeg nou zelf: tijdens Valentijnsdag wachten op een bos bloemen of een doos met chocolaatjes waarvan je niet weet of die überhaupt komt, is frustrerend. En wat is dan lekkerder dan je zelfmedelijden eens met een flinke dosis (zelf)spot van je af te tweeten?

Fallon begeleidde zijn oproep met de volgende bekentenis: ‘I eat the top layer of my popcorn using only my tongue. #WhyImSingle’. Het leverde de presentator op het moment van schrijven meer dan vijftienduizend likes op, ruim tweeduizend retweets en een kleine duizend reacties.

Twitteraars gaven massaal gevolg aan Fallons oproep en probeerden hem te overtreffen. Want de grappigste en vooral ook meest gênante berichten maakten kans om door de presentator te worden voorgelezen in The Tonight Show van afgelopen vrijdag. Met een stapel presentatieblaadjes in zijn hand, stak Fallon van wal. Grinnikend worstelde hij zich een weg door voornamelijk oneliners, zoals die van MetalFanInBlack, die single is “because I’d probably have to update my wardrobe. #WhyImSingle.”

Naast de oneliners waren er ook Twitteraars die zich daadwerkelijk bloot leken te geven, en niet de minsten. Fallon sloot namelijk af met een tweet van de Amerikaanse alpineskiester Lindsey Vonn, die het single zijn wijt aan haar sport. ‘I’m single because I only have eyes for the Olympics! Also, where’s my peptalk coach? #WhyImSingle’

De samensteller van Fallons voorleessessie zal zich waarschijnlijk hebben bescheurd om de tweets die hij of zij voorbij zag komen. Zo tweette Rhiannon: ‘I always find a way to bring Harry Potter into the conversation. It’s a Sirius problem #WhyImSingle’. En Leon Haniliak bekende: ‘I’m single by choice. Just not my choice. #WhyImSingle’.

Dus, zit je met Valentijnsdag gefrustreerd op de bank? Tweet het van je af. Heb je geen zin om je persoonlijke sores te delen? Zoek de hashtag #WhyImSingle op, scroll naar beneden en laat jezelf opvrolijken.

