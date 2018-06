Gefrustreerd Engeland krijgt de WK-koorts maar niet te pakken

Het land waar het allemaal begon immers, toen in 1857 in Sheffield de eerste voetbalclub ter wereld werd opgericht. Toen twee mannen, William Prest en Nathaniel Creswick, een nieuw spel bedachten waarbij je met elf tegen elf tegen een bal moest trappen. Het land ook waar ze de rijkste en meest invloedrijke voetbalcompetitie ter wereld hebben: de Premier League. Waar de topspelers een half miljoen per week verdienen en waar stadions wekelijks tot de laatste stoel bezet zijn.

Maar tegelijk het land dat al 52 jaar wacht op nieuw internationaal succes. De Engelsen wonnen in 1966 voor het eerst én voor het laatst de wereldtitel en sindsdien is het wachten. Of beter: lijden. De verwachtingen van het nationale elftal zijn na zoveel teleurstellingen de afgelopen jaren tot een minimum gezonken. Op het EK twee jaar geleden werd de traditionele grootmacht in de achtste finale verslagen door het nietige IJsland. Op het WK in Brazilië in 2014 kwamen ze niet eens door de groepsfase.

Teleurstelling heeft bij voet­bal­min­nen­de Engelsen plaatsgemaakt voor verbitterd cynisme

Lopend door Londen krijg je nauwelijks de indruk dat het grootste voetbalevenement ter wereld gaande is. Nergens Engelse vlaggen aan balkons, nergens etalages in WK-sferen en totaal geen schreeuwerige WK-reclames op tv. Nee, er is geen Engelsman bij wie de lichaamstemperatuur is gestegen nu het WK weer is begonnen. Als je hardop uitspreekt dat de Engelsen met topspelers als Harry Kane en Raheem Sterling best weleens ver kunnen komen, neemt niemand je meer serieus. Zeker niet omdat de Engelsen dit WK het liefst zélf hadden georganiseerd.