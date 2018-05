Geen winnaar na uitspraak in patentengevecht tussen Apple en Samsung

Opnieuw is er een hoofdstuk toegevoegd aan de patentenruzie tussen telefoonmakers Apple en Samsung. Een Amerikaanse jury oordeelde donderdagavond in een hoger beroep dat Samsung 539 miljoen dollar (460 miljoen euro) moet overmaken naar Apple vanwege de inbreuk op meerdere patenten. Opvallend: de uitspraak is voor beide kampen geen overwinning.

De zaak tussen de twee smartphonegiganten uit de Verenigde Staten (Apple) en Zuid-Korea (Samsung) begon in 2011 en inmiddels is er een dik boekwerk mee te vullen. In 2012 werd Apple al een schadevergoeding van 1,05 miljard dollar toegekend, af te tikken door concurrent Samsung. De Zuid-Koreanen gingen in beroep tegen dit vonnis en de juridische strijd duurt nog altijd voort.

Design Het conflict draait erom dat Samsung volgens Apple meerdere patenten heeft geschonden sinds de aankondiging van de allereerste Apple iPhone in 2007. De belangrijkste inbreuken gaan over het design van Samsungs smartphones. Deze hebben volgens Apple namelijk dezelfde afgeronde hoeken, dezelfde rand rondom het scherm en dezelfde manier van weergave van de icoontjes op het startscherm (in een vierkant raster), als de iPhone. Ook op het vlak van gebruiksgemak claimt Apple dat Samsung ze na-aapt: zo zou onder meer het dubbelklikken om in te zoomen gepatenteerd zijn door Apple. De meest recente uitspraak in de zaak betekent dat Samsung 500 miljoen dollar bespaart ten opzichte van het vorige verdict. Maar de Zuid-Koreanen zullen de uitspraak niet als een overwinning vieren. Voor Samsung is de zaak vooral een prestigekwestie geworden die het bedrijf koste wat het kost wil winnen van zijn grootste directe concurrent. Natuurlijk spelen de miljoenen dollars ook een rol, maar een blik op de nettowinst van Samsung over het eerste kwartaal wijst uit dat het bedrijf die 539 miljoen dollar binnen vijf dagen heeft terugverdiend. Belangrijk was de vraag: heeft Samsung doelbewust functies van Apple gekopieerd? Samsung vindt van niet, maar een onafhankelijke jury beantwoordt die vraag nu wederom met ja. Dat oordeel betekent een deuk in het imago van Samsung dat laat weten zich nog te beraden op vervolgstappen.

Draak Samsung stak het afgelopen jaar juist regelmatig de draak met achterblijvende functies op Apple zijn nieuwste modellen. In recente televisiespotjes worden telefoons van Samsung en Apple met elkaar vergeleken en blijkt steeds weer dat die van Apple de mindere is. Dat de basis van die ‘betere’ telefoons van Samsung volgens een onafhankelijke jury op na-aperij berust, zal op het hoofdkantoor van Apple met genoegen zijn ontvangen. Deze zaak ging altijd om meer dan geld Apple En toch is de uitspraak voor Apple ook geen grote overwinning. In 2011 eiste het Amerikaanse technologiebedrijf nog 2,5 miljard dollar van Samsung, 539 miljoen dollar lijkt dan niet veel meer dan een doekje voor het bloeden. Centraal stond voor de jury de vraag of Samsung een schadevergoeding moet betalen op basis van de verkopen van alle telefoons, of slechts vanwege de inbreuk op patenten van Apple. De jury lijkt voor die laatste optie te hebben gekozen. In een reactie geeft Apple toch een positieve draai aan de uitspraak. “Deze zaak ging altijd om meer dan geld", aldus het bedrijf. Apple zegt blij te zijn dat de leden van de jury het ermee eens zijn dat Samsung moet betalen voor het kopiëren van producten van Apple.