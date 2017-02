Geen water uit de Gelderse kraan

Vitens dacht al snel de oorzaak te hebben gevonden in een transportleiding onder de IJssel, maar dat was niet het geval. Monteurs proberen nu aan beide kanten van de rivier het lek te traceren. Hoe lang het gebied nog zonder water zit, kon een woordvoerder niet zeggen.

"Er lopen drie leidingen onder de IJssel. We dachten dat het lek in één van de leidingen zat en hebben die afgesloten. Nu blijkt dat het probleem ergens anders zit. We gaan dat lek nu traceren."

De hulpdiensten hebben de veiligheidssituatie in de regio opgeschaald en helpen inwoners en kwetsbare groepen waar nodig.

Veel mensen in het gebied zoeken elders naar water. In supermarkten staan rijen en raken de waterflessen op. Ook wordt het improvisatievermogen van inwoners aangesproken.

