Geen vaste baan? Dan maar niet zwanger

Vrouwen met een flexcontract worden minder snel zwanger dan vrouwen met een vast contract, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral hoogopgeleide fulltimers met een flexcontract stellen hun zwangerschap uit tot ze meer zekerheid hebben.

Om de verschillen in kaart te brengen volgde het CBS een groep van 25.000 kinderloze vrouwen tussen de 18 en 45 jaar met een partner. Van 2003 tot 2015 werd bijgehouden welke vrouwen binnen een jaar na deelname aan de jaarlijkse Enquête Beroepsbevolking − waarbij ze invulden of ze een vast of flexibel contract hadden − moeder waren geworden.

Tijdens een sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re is 11 procent expliciet afgewezen wegens zwangerschap, moederschap of een kinderwens

Bij vrouwen met een vast contract was dat ruim 18 procent, bij vrouwen met een flexcontract 13 procent. Het CBS nuanceert dat mensen met een flexcontract gemiddeld jonger zijn dan mensen met een vaste aanstelling. Maar ook als rekening wordt gehouden met de leeftijdsverschillen blijven de verschillen in de keuze voor het moederschap bestaan.

De terughoudendheid van vrouwen met een flexcontract om zwanger te worden, lijkt eenvoudig te verklaren als je de cijfers over zwangerschapsdiscriminatie ernaast legt. Zo'n 43 procent van de zwangere vrouwen in Nederland krijgt daarmee te maken, bleek vorig jaar uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Dat zijn er 65.000 per jaar. "Een aantal waar je steil van achterover slaat", aldus woordvoerder Barbara Bos.

© Trouw | Bron: CBS

Meldpunt Het College opende in mei een speciaal meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie. Daar komen nog altijd meerdere telefoontjes per dag binnen, zegt Bos. "Er verandert echt te weinig", verzucht ze. "Het aantal vrouwen dat met dit soort discriminatie te maken krijgt, is nog steeds ongeveer hetzelfde als in 2012. Zeker vrouwen met een tijdelijk contract lopen risico." Er komen vooral meldingen binnen over het niet verlengen van een tijdelijk contract nadat vrouwen vertellen dat ze zwanger zijn. Veelgehoorde argumenten van werkgevers zijn bezuinigingen en 'onvoldoende functioneren', waarbij veel vrouwen opmerken dat de kritiek pas op tafel komt nadat ze hun zwangerschap hebben gemeld. Ons belangrijkste doel is het aanspreken van de werkgevers Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid Minister Asscher (sociale zaken) noemt het 'volstrekt onacceptabel' dat zoveel vrouwen hierdoor hun baan verliezen of promoties mislopen. Het is niet alleen voor vrouwen zelf vervelend, het is ook een maatschappelijk probleem omdat hun arbeidspotentieel niet ten volle wordt benut. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid lanceert daarom deze maand een landelijke campagne om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan met radiospotjes, online advertenties en tips voor werkgevers. De campagne maakt deel uit van een groter actieplan met maatregelen, zoals voorlichting door verloskundigen en strengere inspecties op de werkvloer. "Ons belangrijkste doel is het aanspreken van de werkgevers", zegt woordvoerder Peter Blok. Een goede en moderne werkgever kijkt verder dan negen maanden vooruit, vindt Asscher. Bij sollicitaties mag een dikke buik absoluut geen reden zijn om iemand af te wijzen. "Zwanger zijn moet geen onnodige spanningen opleveren voor de moeder", schreef hij eerder op de website van het ministerie. "Vooral geen stress of ze haar baan kwijtraakt, of haar contract wel verlengd wordt en of ze in de toekomst nog promotie kan maken. Zwanger zijn moet een feest zijn!"