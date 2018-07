Geen vaccinatie? Dan krijg je in Australië minder kinderbijslag

De lik-op-stukmaatregel wordt no jab, no pay (geen prik, geen geld) genoemd. Die bestaat al langer, maar wordt nu nog strenger. Twee jaar geleden moesten ouders die daar eerst wel recht op hadden, hun jaarlijkse bonus van 737 dollar per kind inleveren als hun kroost geen prikken had gekregen.

Nu geldt ook voor ouders die meer dan 80 dollar per dag verdienen en daardoor geen aanspraak kunnen maken op de kindertoeslag dat zij een boete krijgen van 28 dollar per twee weken. Zo probeert de regering de ouders nog sterker te laten voelen dat het ongewenst is dat zij hun kinderen vaccinaties onthouden.

Australië kent een vrij sterke an­ti-vac­ci­na­tie­be­we­ging

De eerste maatregel, uit 2016, heeft even succes gesorteerd. Duizenden ouders lieten hun kinderen alsnog vaccineren. Zeker 5700 ouders die eerst geen vaccinaties wilden, kwamen binnen een half jaar over de brug toen een boete dreigde. Het ging soms om grote sommen geld - grote gezinnen dreigden duizenden dollars per jaar mis te lopen.

Australië kent een vrij sterke anti-vaccinatiebeweging. Die brengt zoveel ouders aan het twijfelen over het nut van inentingen, dat de regering zich genoodzaakt zag de maatregel te nemen. Medici waarschuwden dat de vaccinatiegraad onder de kritische grens van 95 procent dreigde uit te komen. Daaronder kunnen ouders niet langer zorgeloos hun kinderen naar de kinderopvang brengen. Op dat moment waren ruim 148.000 kinderen niet gevaccineerd. Ziekten die al decennia waren uitgebannen, staken plots de kop op. Dat nieuws veroorzaakte onrust onder ouders.

