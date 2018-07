Geen uitleveringsverzoek voor terreurverdachte in Tsjetsjenië

Zo’n verzoek is volgens het Openbaar Ministerie (OM) zinloos, omdat Tsjetsjenië geen onderdanen uitlevert. G. staat in Nederland op een lijst met terreurverdachten en ze wordt verdacht van ontvoering van twee van haar kinderen naar IS-gebied.

G., die vanuit haar woonplaats Maastricht in 2015 naar Syrië vertrok, keerde in november met nog dertien vrouwen en 35 kinderen van Tsjetsjeense afkomst terug naar haar geboorteland.

Tsjetsjenië beschouwt de vrouwen niet als terreurverdachte. Kheda Saratova, die verantwoordelijk is voor het repatriëringsprogramma, zegt vandaag in een verhaal in Trouw dat eerder in de Washington Post is verschenen, dat vrouwen niet verantwoordelijk zijn voor de terreur van IS. “Ze maakten een fout door hun mannen te volgen richting Syrië, en ze weten dat.”

Het OM in Nederland gaat anders om met vrouwen die naar IS-gebied vertrokken. Vrouwen die de afgelopen jaren terugkeerden, zeiden tijdens rechtszaken dat zij niets met terreur of oorlogsgeweld te maken hebben, en dat zij hooguit het huishouden of humanitaire hulp deden. Ook G. zegt dat vrouwen in IS-gebied alleen thuis zaten. “Wij baarden kinderen, bekommerden ons om het huis en onze echtgenoot.”

Justitie in Nederland doet zulke verklaringen steevast af als ongeloofwaardig. Volgens het OM wisten de vrouwen vanaf het moment dat de eerste berichten over gruweldaden van IS naar buiten kwamen, dat zij afreisden naar een strijdgebied waar een terreurorganisatie het voor het zeggen had. Tegen alle uitreizigers naar IS-gebied is een internationaal arrestatiebevel afgekondigd, zegt een woordvoerder van het OM. Dat blijft ook van kracht voor Madina G.

In 1999 vestigde G. zich in Maastricht, nadat ze de door oorlogsgeweld verwoeste Tsjetsjeense hoofdstad Grozny had verlaten. Toen zij in 2015 afreisde naar IS-gebied, liet zij twee kinderen achter in Maastricht. De andere twee, van destijds 7 en 8 jaar, nam zij mee. Het OM verdenkt haar van ontvoering, omdat zij de kinderen onttrok aan het ouderlijk gezag van hun vader. De kinderen komen uit een eerder huwelijk dan dat met haar huidige echtgenoot, met wie ze naar Syrië vertrok. Deze uit Tunesië afkomstige man zit nu in de gevangenis in Syrië. Met hem kreeg G. in Syrië twee kinderen, die met hun moeder zijn meegereisd naar Tsjetsjenië.