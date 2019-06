Geen tegenaanval, wel Amerikaanse sancties tegen Iran

President Trump zit met een geloofwaardigheidsprobleem nu hij een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone onbeantwoord heeft gelaten. De president die andere landen waarschuwt niet met Amerika te sollen, wil geen oorlog met Iran en dus heeft hij in plaats daarvan nieuwe sancties opgelegd aan het land. Het liefste met steun van de hele wereld.

De nieuwe sancties treffen de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, en aanvoerders van de ­Revolutionaire Garde. Hun financiële tegoeden in het buitenland worden bevroren. Om de geesten van de bondgenoten rijp te maken voor de nieuwe maatregelen, is de Amerikaanse regering begonnen met een diplomatiek offensief. Buitenlandminister Mike Pompeo arriveerde gisteren in de Saudische kuststad Jeddah voor overleg met koning Salman en kroonprins Mohammed bin Salman.

Exporteur van terrorisme De Saudiërs lieten gisteren weten de Amerikanen te steunen. “De sancties zullen verscherpt worden. Als Iran doorgaat met zijn agressieve ­beleid, dan zal het daarvoor de prijs betalen”, aldus de Saudische topdiplomaat Adel al-Jubeir. Maar het verwerven van Saudische steun is niet ­bepaald een prestatie, aangezien Riyadh nog feller gebeten is op Iran dan Amerika. Pompeo liet weten dat hij een ­internationale coalitie wil die niet ­alleen bestaat uit Arabische Golfstaten, maar ook steun zoekt ‘in Azië en Europa.’ Hij vliegt vervolgens naar ­Europa en Azië voor gesprekken met andere bondgenoten. Pompeo zegt dat een een coalitie nodig is om ­‘tegenwicht te bieden aan ‘s werelds grootste exporteur van terrorisme’. Europese deelname aan zo’n coalitie is verre van zeker. De Duitse buitenlandminister, Heiko Maas, bekritiseerde zondag nog de Amerikaanse Iran-strategie van ‘maximale druk’. Hij waarschuwde voor economische schade en voor een toenemende kans op oorlog in het Midden-Oosten, als de Amerikanen deze koers blijven ­varen. ‘Nu is de tijd voor diplomatie’, aldus Maas. De Britse minister van buitenlandse zaken, Jeremy Hunt, zegt aan Amerika’s kant te staan, maar vooral politiek. Verzoeken voor militaire steun moeten ‘per geval’ ­bekeken worden, aldus Hunt.

Stevige reactie Ondertussen trekt Iran zich weinig aan van alle Amerikaanse pogingen het land verder te isoleren. “Iedereen zag het neerhalen van de onbemande drone”, zei het hoofd van de Iraanse marine, Hossein Khanzadi, tijdens een ontmoeting met defensiefunctionarissen. “Ik kan jullie verzekeren dat deze stevige reactie altijd herhaald kan worden, en de vijand weet dit.” De Iraniërs bevestigden gisteren ook berichten uit Amerikaanse media dat de VS cyberaanvallen hebben uitgevoerd op Iran. Volgens Teheran zijn ­alle aanvallen van de Amerikanen ­afgeweerd. “Ze doen hun best, maar ze hebben nog geen succesvolle aanval uitgevoerd”, zei de Iraanse minister van informatie, Mohammad Javad Azari. Hij zei dat Amerika in een jaar tijd minstens 33 miljoen aanvallen hadden uitgevoerd. Toch houden beide partijen de ­mogelijkheid van gesprekken open. Trump zegt dat hij graag met Iran wil onderhandelen over een nieuwe deal, maar gisteren liet de adviseur van de Iraanse president Hassan Rohani op Twitter weten dat ook zijn land open staat voor gesprekken met de Amerikanen.

Trump blaast Iran-aanval toch af Het Amerikaanse leger was helemaal klaar voor een vergeldingsactie tegen Iran – ‘opgetoomd en geladen’, zoals de Amerikaanse president Trump het noemde. Maar die veranderde op het allerlaatste moment van gedachten en blies de aanval af.